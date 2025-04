Tragedia nel Tarantino: auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero, morti 4 giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulle strade italiane si consuma l'ennesima tragedia del sabato sera. Nella notte 4 giovani hanno perso la vita a causa di un incidente stradale sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto. Stando alle prime ricostruzione, l'auto è finita fuori strada, si è ribaltata e alla fine - all'uscita di una curva - si è schiantata contro un albero. Non c'è stato scampo per i viaggiatori a bordo della Fiat Idea, morti sul colpo: le vittime sarebbero due ragazzi di 19 e 23 anni e due ragazze minorenni; erano originari di Sava, Manduria e Torricella. Due di loro sono stati sbalzati fuori dalla vettura a seguito dell'urto fortissimo; gli altri due invece sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Per estrarre i loro corpi si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il dramma è avvenuto nei pressi della centrale Enel di Lizzano. L’allarme è stato lanciato verso le 2.30 da alcuni automobilisti di passaggio, che si sono subito messo in contatto con i soccorsi per avvertirli di quanto accaduto. A stretto giro sono arrivati sul posto i pompieri, i carabinieri e la polizia stradale. Anche i sanitari del 118 si sono precipitati sul luogo del dramma, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei 4 ragazzi. Presenti pure gli operatori addetti alla rimozione dei mezzi e al ripristino dello stato di sicurezza dei luoghi coinvolti.

Nelle prossime ore bisognerà provare a ricostruire la dinamica dell'accaduto nei minimi particolari.

Le forze dell'ordine si stanno occupando deidel caso, per capire quale possa essere stata la causa dell'incidente. Diverse le ipotesi da valutare di fronte a un simile episodio, dalle condizioni disfavorevoli al guasto tecnico della macchina passando per lo stato di lucidità del conducente e cause esterne.