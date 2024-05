Tradate, bambino di 5 anni precipita da una palazzina, è gravissimo

Dramma questo pomeriggio a Tradate, in provincia di Varese, dove un bambino di soli 5 anni è precipitato da una palazzina, cadendo da una finestra. Ancora un volta, dunque, si torna a parlare di tragedie che avvengono fra le mura domestiche ai danni dei bambini piccoli, spesso rimasti soli e quindi più vulnerabili.

La tragedia

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, la terribile vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, intorno alle 13.00. Il bambino è caduto da una finestra della palazzina sita in via Pindemonte, facendo un volo di ben 10 metri. Purtroppo non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto. Il bimbo è precipitato a terra ed è stato dato immediatamente l'allarme.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che, compresa la situazione, hanno subito fatto attivare l'elisoccorso. Una volta stabilizzato, il minore è stato caricato sull'elicottero e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. A quanto pare una volta giunto presso il nosocomio meneghino, il piccolo è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico salva-vita. I medici stanno ancora cercando di stabilire l'entità dei traumi riportati a seguito della rovinosa caduta. Al momento sappiamo che il bambino versa in condizioni gravi, e che la prognosi è riservata.

Le indagini

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Saronno, cui spetta ricostruire le dinamiche del terribile incidente e risalire

alle eventuali responsabilità. Nelle prossime ore saranno ascoltati i genitori del piccolo. Ciò che gli inquirenti intendono sapere, è se il bimbo fosse solo o meno all'interno dell'abitazione quando è avvenuto l'incidente.