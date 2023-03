Tragedia sfiorata al Tribunale di Roma: crolla soffitto in un ufficio

Al Tribunale di Roma, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo è crollata una parte del soffitto di un ufficio nella cittadella giudiziaria di piazzale Clodio a Prati. La notizia è stata resa nota dall’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha condiviso una foto della parte crollata. Nello scatto si vedono alcuni calcinacci caduti su scrivanie e pavimento. La scoperta è stata fatta questa mattina dal personale. L’uomo incaricato di aprire l’ufficio ha da subito notato come un’abbondante porzione del soffitto fosse letteralmente crollata. Per fortuna non ci sono stati feriti, al momento del crollo il tribunale era chiuso e gli uffici erano vuoti.

Il duro commento del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma

L’episodio è stato commentato in modo molto duro dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Paolo Nesta: "Con amarezza dobbiamo constatare che la Giustizia resta la Cenerentola della spesa pubblica e la mancanza di fondi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria provoca tutta una serie di incidenti che solo per un caso possiamo definire piccoli. Che cosa diremmo oggi, se il crollo si fosse verificato di mattina, con gli uffici in piena attività? Non è la prima volta - tuona il presidente - che episodi del genere accadono, per non parlare del ripetersi di contaminazioni da legionella che puntualmente vengono riscontrate negli impianti del Tribunale più grande d'Italia. A tutela di tutti gli operatori che negli uffici giudiziari lavorano, magistrati, personale amministrativo e avvocati, e a tutela dell'utenza – conclude il presidente dell’Ordine – chiediamo con forza di varare un serio programma di interventi strutturali per restituire decoro e sicurezza alla casa della Giustizia romana”.

Le foto impazzano sui social

La notizia ha fatto in poche ore il giro dei social network e dei gruppi Facebook dedicati alla Capitale. Le foto pubblicate dall’Ordine degli Avvocati di Roma ha indignato e non poco i molti capitolini che quotidianamente si recano in tribunale. “È solo una fortuita coincidenza - commenta indignato un utente su Facebook - che il soffitto non sia caduto di mattina o di pomeriggio ammazzando qualcuno. Quando verranno messi a norma questi vecchi palazzoni? Dobbiamo aspettare che scappi il morto prima che qualcuno faccia qualcosa?".

Inquietanti precedenti

Non è la prima volta che un soffitto di un palazzo di giustizia cade. Il diciannove ottobre dello scorso anno aveva ceduto quello di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari di Catania. Fortunatamente anche in quella circostanza il crollo era avvenuto dopo l'orario di chiusura e dentro l'ufficio non si trovava nessuno. Nel 2018, invece, era crollato il soffitto di un altro ufficio di Piazza Clodio.