Tragedia sulla funivia del Faito: ecco chi sono le vittime

Ascolta ora 00:00 00:00

È di quattro morti e un ferito grave il bilancio della tragedia che si è abbattuta sulla funivia che collega Castellammare di Stabia al monte Faito. A seguito del gravissimo incidente, provocato probabilmente dal maltempo, una delle due cabine, quella che si trovava in prossimità del monte ( a circa 1200 metri di altitudine) è precipitata al suolo, non lasciando scampo a chi si trovava a bordo.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, a bordo della cabina si trovavano quattro feriti - due coppie di turisti - e un operatore di Eav che stava conducendo il mezzo. I soccorsi, arrivati di corsa sul luogo dell'incidente, sono riusciti a estrarre uno dei passeggeri ancora vivo, ma gravemente ferito.

Quanto ai morti, è stata identificata la prima vittima. Si tratta del macchinista Carmine Parlato. Prelato era iscritto alla Filt Cgil, e sono proprio i rapprentanti del sindacato a parlare di lui. "Siamo di fronte a una tragedia che lascia senza fiato e senza parole. Ora è il momento del cordoglio e del silenzio per le vittime di questa immane ed assurda tragedia. Poi verrà il momento di accertare con esattezza le cause e le responsabilità", hanno dichiarato il segretario generale della categoria Angelo Lustro, e il segretario generale Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci, come riportato dalle agenzie di stampa.

" La tragedia di oggi pomeriggio merita innanzitutto rispetto per le vittime, ma un attimo dopo va fatta luce sulle motivazioni che hanno provocato prima un guasto dell'impianto e poi la rottura di un cavo, con conseguente caduta di una cabina con 5 persone a bordo, di cui 4 passeggeri e il macchinista dell'Eav. Esprimiamo cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie e pretendiamo di sapere se da parte dell'azienda e degli organi di controllo siano state scrupolosamente rispettate tutte le misure di sicurezza e l'insieme dei protocolli necessari per garantire la riapertura stagionale della funivia del monte Faito ", si legge nella nota ufficiale diramata dall'organizzazione sindacale Usb.

Grande il cordoglio anche della politica. "Seguo con apprensione quanto sta accadendo alla Funivia del Faito, in provincia di Napoli. Sono in costante contatto con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che sta coordinando la macchina dei soccorsi.

Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, cui voglio manifestare la mia vicinanza e il mio sentito cordoglio", ha dichiarato il ministro dell'Interno,. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiha espresso a sua volta cordoglio per le vittime, sollecitando l'invio di un report sull'incidente.

Da indentificare le altre tre vittime.