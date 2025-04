Si spezza un cavo della funivia del Faito, paura a Castellammare di Stabia: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di altissima tensione questo pomeriggio a Castellammare di Stabia (Napoli), dove si è verificato un pericolosissimo incidente che ha riguardato la Funivia del Faito. Nel corso del tragitto, causa anche il maltempo, uno dei cavi della funivia si è rotto, attivando il sistema di sicurezza che immediatamente ha bloccato le cabine, scatenando il panico.

L'allarme è stato dato subito, e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno provveduto a trarre in salvo i passeggeri. Stando a quanto riferito sino ad ora, non sarebbero stati registrati feriti.

Secondo le informazioni pervenute sino ad ora, l'episodio si è verificato intorno alle ore 15.00 di oggi, giovedì 17 aprile. La cabina, con a bordo 16 passeggeri, stava percorrendo il tragitto sulla funivia che collega Castellammare di Stabia alla vetta del Monte Faito, quando si è verificato l'agghiacciante incidente.

Il forte maltempo ha provocato la rottura del cavo, reciso dalle raffiche di 70-80 km/h che stanno imperversando su alcune zone della Campania. L'incidente ha provocato l'immediato blocco dei vagoni, come previsto dalle misure di sicurezza, ed è stato lanciato subito l'allarme.

Assistiti dai vigili del fuoco e dal personale Eav, i sedici passeggeri sono stati recuperati e aiutati a raggiungere il suolo. Ogni persona è stata calata con delle funi dalle cabine, arrivando illesa a destinazione. A quanto pare, infatti, nonostante il grandissimo spavento, non risulterebbero esserci dei feriti.

"A causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri che non hanno riportato ferite.

I tecnici sono all'opera", è quanto si legge in un messaggio ufficiale diazienda che si occupa del trasporto pubblico in Campania.

La tratta tra Pioppaino e Castellammare è al momento bloccata.