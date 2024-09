Tragedia in Trentino: ragazzo muore precipitando da un sentiero sul Garda

uno screenshot da YouTube

Tragedia a Riva del Garda, in Trentino, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essere precipitato da un sentiero che costeggiava il lago. A quanto pare il giovane è morto sul colpo e per lui non è stato possibile fare nulla: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

Il dramma

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'allarme è scattato intorno alle ore 17.00 di oggi, venerdì 13 settembre. Il ragazzo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è precipitato mentre stava percorrendo il vecchio sentiero Ponale, a Riva del Garda (Trentino). La vittima stava facendo un'escursione lungo il percorso che cade a picco sul Lago di Garda, e proprio nei pressi della seconda galleria sarebbe caduto, facendo un volo di diversi metri.

Immediata la richiesta di intervento da chi si è ritrovato ad assistere alla terribile scena. A raggiungere il posto sono stati gli agenti delle forze dell'ordine, gli uomini del soccorso alpino e gli operatori sanitari del 118. A quanto pare sarebbe stata contattata anche la guardia costiera. Purtroppo ogni tentativo di salvataggio è stato inutile. Il giovane è stato rinvenuto già senza vita, e i soccorritori hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Le indagini

Gli inquirenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della triste vicenda. Ancora da capire come il giovane sia potutodal sentiero. Sul caso sono state aperte delle indagini.