I figli in auto, la galleria e il tir: schianto e morte sulla A14

Tragico incidente avvenuto stamani, sabato 4 febbraio, all'interno della Galleria Castello di Grottammare (comune della provincia di Ascoli Piceno), lungo la carreggiata nord della A14. A perdere la vita nel terribile schianto sono stati un uomo e due suoi figli, rispettivamente di 8 e 13 anni, mentre il fratello di questi ultimi, di 12 anni che si trovava a bordo dell'auto, è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Stando a quanto riferito dalle autorità intervenute sul posto si è trattato di un frontale tra un autoarticolato e la vettura su cui viaggiava la famiglia delle vittime, verificatosi in un tratto di strada sul quale, a causa di lavori in corso, rimaneva disponibile un'unica corsia. Ecco, probabilmente, spiegato uno dei motivi alla base dello scontro tra la vettura e il camion. Uno scontro in cui ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto, tutti di nazionalità tedesca e appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stamani verso le ore 10:30 nella galleria sulla A14 è di tre morti, vale a dire l'uomo che si trovava al volante e due dei suoi figli, di 8 e 13 anni. Deceduto nello schianto anche il cane che viaggiava all'interno dell'abitacolo, mentre il camionista è rimasto illeso. Dopo l'incidente sono state numerose le segnalazioni degli automobilisti che hanno assistito alla tragica scena. Sul posto sono sopraggiunte le ambulanze della Potes del 118 di Ascoli Piceno, di Offida e di San Benedetto del Tronto, i vigili del fuoco di Grottammare, la polizia autostradale di Porto San Giorgio e anche gli operatori di Autostrade per l'Italia.

Purtroppo l'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato necessario anche per poter portare soccorso ai convolti nello schianto, a causa del fatto che alcuni di essi erano rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto. Per tre degli occupanti del mezzo non c'è stato più nulla da fare: sono tutti deceduti sul colpo. L'unico superstite, un bambino di 12 anni, è stato prontamente assistito e stabilizzato dal personale medico giunto sul posto, quindi trasferito con l'eliambulanza presso l'ospedale Torrette di Ancona: le sue condizioni di salute sarebbero gravissime. Il piccolo lotta tra la vita e la morte presso il Trauma Center.

Dopo lo schianto lungo la A14 si sono inevitabilmente venute a creare lunghe code, specie nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, che hanno raggiunto anche la lunghezza di 2 chilometri intorno alle ore 12:00. Questo anche per il fatto che, per consentire l'intervento dei soccorritori, le forze dell'ordine hanno chiuso prima il tratto tra Grottammare e Pedaso e poi esteso la misura fino proprio a San Benedetto del Tronto.