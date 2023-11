Treni cancellati e ritardi di oltre un'ora su alta velocità e regionali: cosa succede

Nonostante la revoca dello sciopero, in Toscana si sono registrati nelle ultime ore dei disagi per quanto concerne il trasporto su treni, tra alta velocità e convogli regionali. Il grande rallentamento sulle tratte ferroviarie, che ha portato ad accumulare oltre 70 minuti di ritardo, sta creando parecchie difficoltà a pendolari e viaggiatori: la situazione ha iniziato a diventare talmente critica che la stessa azienda Trenitalia non ha escluso la possibilità di dover ricorrere alla cancellazione di altre corse già previste.

Stando a quanto riferito dalla società, una gran responsabilità nei pesanti rallentamenti in corso sarebbe da imputare alla presenza di "persone non autorizzate sui binari" nelle vicinanze della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sul posto, per porre rimedio alla situazione, sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Dopo un blocco totale alla circolazione, durato almeno dalle ore 7.45 fino a circa le 8.30, i treni hanno cominciato nuovamente a circolare, pur con un'evidente riduzione della velocità nel tratto interessato a scopo precauzionale. I ritardi che si sono generati come conseguenza delle situazione che si è venuta a creare hanno interessato sia i treni dell'alta velocità che gli Intercity e i Regionali: ritardi che hanno superato la soglia dell'ora, mandando su tutte le furie viaggiatori e pendolari che affollavano le stazioni, anche a causa della scarsa comunicazione da parte di Trenitalia.

Come detto, l'origine del problema sarebbe stata la presenza lungo i binari, nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, di un uomo, la cui identità non è stata al momento rivelata dalla forze dell'ordine: ignote anche le cause che avrebbero spinto il responsabile dei ritardi a compiere un gesto del genere. Inevitabile, quindi, la scelta successiva da parte dell'azienda di provvedere alla cancellazione di alcuni convogli sulle linee da e verso il capoluogo fiorentino.