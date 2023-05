Trastevere, alcol e risse in piazza come sul ring di un fight club

Alcol, risse e schiamazzi. Sono le immagini agghiaccianti che immortalano l'ennesima notte di violenza nel quartiere romano di Trastevere, a pochi passi dalla riva del fiume Tevere. Il video, poi diventato virale su Tik Tok, riprende una scazzottata in piazza Trilussa tra Simone Lopetti, 55enne senzatetto originario del Quartaccio, detto " er pantera " e uno sconosciuto. Stando a quanto riporta un articolo di Repubblica.it non si tratterebbe di un episodio isolato. Da tempo, infatti, la zona è teatro di stupri, furti e violenze di ogni genere.

La rissa

La folla che incita a " picchiare duro ", le fotocamere dei telefonini puntati sui due "pugili" e un pubblico di spettatori non paganti che assiste all'incontro di boxe a cielo aperto: sembra una scena del film Rocky Balboa. E invece è solo (si fa per dire) una rissa - vista e rivista decine di volte - nella splendida piazza Trilussa. Al centro del ring cittadino, come si vede dal video, c'è " er pantera ", personaggio già noto alle forze dell'Ordine e alle cronache cittadine: due settimane fa era stato denunciato a piede libero per porto d'armi (aveva con sé un taglierino). Lunedì sera, quando stava per azzuffarsi con un'altra persona, è stato richiesto l'intervento del 112. Lo hanno cacciato anche dal concertone del 1°maggio in piazza San Giovanni: ha problemi non solo con l'alcol, ma rifiuta di farsi aiutare.

Gli abusi sulle studentesse