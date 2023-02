Travestiti da poliziotti fanno due rapine

Momenti di paura nel Napoletano dove la scorsa notte sono andate in scena due rapine molto simili. Il modus operandi sarebbe infatti lo stesso: due finti poliziotti, con tanto di auto con lampeggiante sul tetto e vestiti con le pettorine della polizia di Stato, hanno simulato un posto di blocco e rapinato gli automobilisti.

Le due rapine

Nel primo caso i carabinieri della tenenza di Sant'Antimo sono dovuti intervenire sull'asse mediano direzione Napoli, all’altezza Aversa-Melito, per una rapina. Un 21enne a bordo della sua auto sarebbe stato affiancato da una vettura di colore scuro con un lampeggiante sul tettuccio, del tutto simile a una macchina delle forze dell'ordine. A bordo due uomini con una pettorina e la scritta "polizia" che, utilizzando una paletta, avrebbero fatto segno al ragazzo di accostare. I due finti agenti avrebbero quindi preteso dei soldi dal giovane guidatore. Dopo aver ottenuto circa duecento euro dalla loro vittima, sarebbero fuggiti in direzione del capoluogo campano.

I militari stanno indagando anche per un episodio simile avvenuto sul territorio di Afragola dove, verso le 2.30, due uomini, ricorrendo al medesimo stratagemma, avrebbero rapinato un secondo automobilista in via Sportiglione. Per entrambi gli episodi le indagini sono in corso per cercare di chiarire la dinamica e individuare i malviventi, grazie anche alle testimonianze dei due automobilisti che sono stati rapinati. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per tentare di identificare i due falsi agenti.

I precedenti

Non è la prima volta che dei rapinatori si fingono agenti per derubare le proprie vittime. In passato dei finti poliziotti in borgehse avevano rapinato due persone a Fuorigrotta, uno dei quartieri maggiormente popolati di Napoli. In quel caso ai due rapinatori era andata male: una vera auto della polizia li aveva inseguiti e fermati. A finire in manette erano stati due pregiudicati, uno di 36 e l’altro di 43 anni, accusati entrambi di rapina e lesioni personali. Le vittime avevano raccontato alle forze dell’ordine di essere state avvicinate da uomini che si erano presentati loro come poliziotti e, utilizzando come pretesto quello di dover effettuare un controllo, avevano rubato il telefono a una delle persone fermate.

Lo scorso marzo una coppia era stata rapinata da tre finti poliziotti all'uscita dell'autostrada A24. Minacciati con un fucile, marito e moglie erano stati costretti a consegnare ai malviventi i loro due orologi di valore e dei braccialetti in oro. Anche in quel caso i rapinatori erano poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce.