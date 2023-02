Ciclista travolta da un tir: 38enne muore a Milano

È stata travolta da un camion mentre percorreva viale Brianza a Milano in sella alla sua bici: per la vittima del terribile incidente, una donna di 38 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

I fatti

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio, intorno alle ore 14:30. In quel momento, secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti anche sulla base delle testimonianze raccolte sul luogo della collisione, la ciclista stava percorrendo via Brianza in sella alla sua bicicletta. L'incidente sarebbe avvenuto nella zona all'angolo con piazzale Loreto.

In attesa di una verifica dei filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'impatto, che potranno fornire ulteriori elementi agli investigatori per ricostruire le esatte dinamiche del tragico incidente, al momento le ipotesi si fondano sul racconto di coloro che hanno assistito alla scena.

Secondo queste prime ricostruzioni, sia il pesante autoarticolato che la bicicletta provenivano da nord, cioè da viale Monza. Una volta giunti nei pressi di piazzale Loreto, il camion avrebbe svoltato verso destra all'incrocio, così da immettersi in viale Brianza. La ciclista, invece, sarebbe andata dritta, presumibilmente con l'obiettivo di raggiungere via Andrea Doria. È a questo punto che si sarebbe verificato lo scontro tra i due mezzi: a causa della violenza dell'impatto, la bicicletta della 38enne è stata sbalzata sul lato opposto della carreggiata.

Il conducente dell'autoarticolato si è immediatamente reso conto dell'accaduto, e ha provveduto ad arrestare la corsa del mezzo per soccorrere la vittima e contattare il 118. Oltre a un'ambulanza e a un'automedica, sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco di Milano e gli uomini della polizia locale. Purtroppo ogni tentativo di rianimare la donna è risultato vano: la ciclista è morta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

Gli agenti si sono subito occupati di effettuare i rilievi sull'asfalto, dando avvio alle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e acquisendo le immagini video riprese da alcune telecamere installate nelle vicinanze del luogo in cui si è verificato l'incidente.