Tre dipendenti sono incinte e il padre sarebbe lui: imprenditore fa il test del Dna

Tre figli con tre diverse dipendenti nel giro di 10 mesi. Ora un imprenditore della provincia di Frosinone si sottoporrà al test del dna per stabilire se davvero è il padre dei bambini.

La denuncia di una ex dipendente che vuole gli alimenti

Tre diverse storie sentimentali in meno di un anno, con donne che lavorano per lui. E tutte e tre aspetterebbero un figlio da lui. La vicenda nasce all’interno di una azienda che si occupa di servizi di trasporto per infermi e che lavora con l’azienda sanitaria locale e con diverse strutture private. Con la prima dipendente la relazione inizia oltre un anno fa. La giovane rimane incinta e inizialmente le cose sembrano funzionare. Poi però qualcosa si intoppa e l’uomo diventa sempre più rigido fino a interrompere la relazione con la ragazza. La storia emerge pubblicamente dopo che la dipendente ha citato in giudizio l’imprenditore chiedendo il pagamento degli alimenti e di altre spese per il figlio. L’uomo in un primo momento aveva dato soldi alla donna, poi si è rifiutato. L’imprenditore, come spiega il Corriere della Sera, si sottoporrà al test del dna per stabilire se è davvero lui il padre. Un’altra donna, a questo punto, denuncia di essere rimasta incinta dell’imprenditore e addirittura presenta una denuncia per stalking nei confronti dell’uomo. La terza donna incinta, invece, è l’attuale compagna dell’uomo, anche lei sua dipendente. Ma i due, in questo caso, fanno davvero coppia.

L’avvocato: “Farà il test del dna, il resto sono illazioni”