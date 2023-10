Aggredite all’alba a Milano, 3 ragazze salvate da un tassista | Video

Le immagini riprese dalla dashcam, montata nella parte posteriore del taxi, sono concitate, così come le voci che si sovrappongono in maniera frenetica. “Tutto a posto ragazze?” , urla il tassista. “No” , risponde titubante una delle giovani donne in strada. “E allora salite” , continua il conducente. Tutto si svolge in pochi secondi, ma prima che il taxi riprenda la corsa, chi è alla guida si accorge che una delle ragazze è rimasta a piedi. “Vieni via, ragazze non siete molto sveglie” , aggiunge il tassista che con il suo gesto non scontato ha salvato tre giovanissime dall’aggressione di alcuni energumeni.

La vicenda

Sono le 6 del mattino di ieri, come riporta il quotidiano Il Giorno, e le tre ragazze, probabilmente di ritorno dalla discoteca, si imbattono in alcuni giovani, uno di questo in monopattino, che cominciano a importunarle nella zona della stazione Garibaldi di Milano, in viale don Sturzo. Un tassista di passaggio, con due clienti a bordo che parlano in inglese, si accorge che qualcosa non va e si ferma per prestare soccorso alle giovani donne. Gli aggressori, però, non demordono e anche quando le ragazze salgono sulla vettura si avvicinano alla portiera. “Levati dal c…” , inveisce il conducente del taxi, prima di premere il piede sull’acceleratore. Le immagini della dashcam, sullo sfondo, mostrano i giovani mentre prima aggrediscono un uomo che, con molta probabilità si era avvicinato per dare una mano alle ragazze, e poi si allontanano velocemente.

Il salvataggio