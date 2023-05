Treno deraglia a Firenze, pesanti disagi e ritardi fino a un'ora

Caos treni a Firenze a causa del deragliamento di un treno senza passeggeri che stava facendo ritorno verso il deposito. L'episodio si è verificato intorno alle ore 12:30 in zona Romito, nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella.

Per fortuna non sono stati segnalati feriti, ma la circolazione ha subìto inevitabilmente delle ripercussioni, riportate sul sito di Trenitalia: i ritardi hanno coinvolto non solo i convogli dell'Alta velocità e gli Intercity, con una maggiorazione dei tempi di percorrenza previsti fino a 90 minuti, ma anche gli stessi treni regionali.

" Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l'arresto del convoglio", ha dichiarato in un comunicato ufficiale Trenitalia. A causa delle operazioni necessarie per riportare la situazione alla normalità, sarà inibito "l'uso di alcuni binari sul tracciato di ingresso e di uscita dalla stazione causando ritardi e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino" , si legge ancora nella nota. "I tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione" , conclude Trenitalia.

I treni a rischio

Sulla base di quanto comunicato ai passeggeri intorno alle ore 13:30, l'azienda ha indicato inoltre quali convogli sarebbero stati interessati da potenziali disagi e ritardi:

"Il treno FR 9514 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

Il treno FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Figline Valdarno a San Giovanni Valdarno; ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) - Torino Porta Nuova oggi ferma a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:10) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:00) oggi ferma anche a Firenze Rifredi;

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34) oggi ferma anche a Firenze Campo di Marte e a Firenze Rifredi;

Il treno FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9422 Napoli Centrale (12:09) - Venezia Santa Lucia (17:34) oggi ferma a Firenze Campo di Marte e a Firenze Rifredi ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella;

Il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05) oggi ferma a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella".

Alta Velocità

Come anticipato, i disagi hanno colpito anche le tratte dell'Alta velocità e degli Intercity. Questi i coinvogli intaressati da ritardi superiori anche a un'ora, riportati da Firenze Today:

- FR 9514 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00):

- FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34);

- FR 8509 Sibari (6:27) - Bolzano (15:53);

- FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:00);

- FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12);

- FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34);

- FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) - Napoli Centrale (18:53);

- IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:37).