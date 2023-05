Il triste primato di Roma: turista rapinato due volte in una sola notte

A Roma i problemi dal punto di vista della sicurezza urbana sono tali che è addirittura possibile essere rapinati due volte nella stessa notte. Pare incredibile, eppure è quanto accaduto a un turista messicano, aggredito in due occasioni mentre stava passeggiando per le strade della Capitale.

Prima il pugno, poi le minacce col coltello

A raccontare la sua storia è un 29enne messicano, ancora sotto choc per la terribile esperienza vissuta. In pochi minuti il giovane ha subito due rapine, un triste record per la capitale.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, gli episodi si sono verificati nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il 29enne stava passeggiando per le strade del centro storico, divenuto ormai una vera e propria trappola, quando è stato assalito nei pressi di piazza Venezia, ossia in via del Plebiscito.

Il turista si è prima imbattuto in un singolo rapinatore, che lo ha raggiunto e gli ha sferrato, dal nulla, un pugno in pieno volto. Dopo aver tramortito il 29enne, caduto a terra, il malvivente gli ha strappato dalle orecchie le cuffiette per ascoltare la musica che stava indossando ed è scappato via. Un colpo di poco valore, dato che, come spiegato dalla vittima, si trattava di cuffie pagate relativamente poco. Di rapina, comunque, si tratta.

Ma la brutta nottata del 29enne non era finita. " Mi sono messo all'inseguimento del picchiatore ", ha raccontato il giovane a Il Messaggero. " Ma subito dopo mi hanno placcato quattro individui di colore che non avevano nulla a che fare con il primo malvivente. Pensavo che i quattro venissero ad aiutarmi. Invece, dopo pochi secondi, si sono rivelati anche loro dei banditi ", ha aggiunto.

In questo caso, invece dei pugni, è stato usato un coltello. Uno dei malintensionati ha puntato l'arma all'altezza dello stomaco del turista, intimandogli di stare zitto. Circondato e minacciato, il 29enne non ha potuto fare altro che assecondare le richieste dei criminali. " Loro mi hanno strappato dal collo una catenina d'oro alla quale sono legato anche da un punto affettivo: mi ricordava la mia famiglia. Poi anche questi banditi sono riusciti a fuggire, facendo perdere ogni traccia. Mi sono ritrovato ferito al volto senza che nessuno mi aiutasse ", ha raccontato la vittima.

Insomma, in pochi minuti il ragazzo ha subito ben due aggressioni e due rapine. E c'è allora davvero da chiedersi in che cosa si sia trasformata Roma, la nostra Capitale, un gioiello di storia, arte e cultura che dovremmo preservare.

I soccorsi e le indagini

Dopo le esperienze traumatiche vissute, il 29enne è stato fortunatamente soccorso dal cliente di un pub, che ha allertato le forze dell'ordine. Appresa la situazione, alcune pattuglie della polizia di Stato hanno raggiunto la zona, per ascoltare la testimonianza del giovane e mettersi alla ricerca dei criminali. Il centro storico è stato setacciato, ma al momento nessuno dei responsabili è stato individuato. Si spera nelle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

Quanto al turista messicano, che presentava evidenti ferite a seguito delle due aggressioni, gli è stato proposto di essere accompagnato in ospedale, ma si è rifiutato. Troppa, evidentemente, la voglia di tornare al proprio alloggio e mettere la parola "fine" alla serata.