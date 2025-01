Ubriaco e contromano in autostrada: la folle corsa sulla A18

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è temuto il peggio la notte scorsa quando un 36enne ubriaco ha percorso oltre 20 chilometri contromano a partire dallo svincolo autostradale di Acireale. Solo per un caso fortuito non ci sono stati incidenti e la situazione si è risolta per il meglio. L'azione sconsiderata del guidatore in stato di ebrezza ha fatto vivere ai passanti attimi di terrore. Il bilancio poteva essere gravissimo viste le condizioni psicofisiche del conducente che lo hanno portato a guidare in senso contrario, per diversi chilometri, sull'autostrada A18 Messina-Catania.

Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso la folle corsa

La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane. Solo l'intervento delle pattuglie della polizia stradale e di una squadra di viabilità del Cas, ha evitato peggiori e ulteriori conseguenze. L’uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, con numerosi precedenti penali, anche per reati specifici, mentre era alla guida di una Fiat Panda, nei pressi dello svincolo di Acireale, in provincia di Catania, a notte fonda ha invertito il senso di marcia posizionandosi nella corsia di sorpasso e percorrendo oltre 20 chilometri in contromano.

L'uomo alla guida della vettura contromano è stato denunciato

Numerose le chiamate al numero di emergenza per segnalare la manovra azzardata. Azionate le procedure di emergenza, il conducente è stato, poi, fermato e il tratto autostradale messo in sicurezza. Per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e per la guida contromano in autostrada.

Laè stata immediatamente ritirata e verrà revocata con l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative. L'ubriaco è stato anche sottoposto all'alcol test, nonostante fosse evidente che avesse bevuto, che chiaramente ha confermato il grave stato di alterazione.