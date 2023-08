Uccide un anziano a bastonate e gli dà fuoco: tutte le ipotesi sul movente

Avrebbe ucciso a bastonate un uomo di 80 anni, dopo una discussione particolarmente animata terminata in tragedia. Questa l'accusa che viene mossa dagli inquirenti nei confronti di Antonio Luigi Fiori, uomo di 48 anni senza fissa dimora fermato proprio nelle scorse ore per l'omicidio di Nicola Pasquarelli. L'omicidio è avvenuto negli scorsi giorni a Sassari, in Sardegna. Ma il cadavere dell'uomo è a quanto pare stato rinvenuto solamente ieri da una donna, la quale (in stato di choc a seguito della scoperta) ha segnalato alle forze dell'ordine la presenza di resti umani nei pressi di un boschetto. Gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito quanto accaduto nella zona di via Piandanna, dove si sarebbe consumato il delitto. I due uomini si sarebbero incontrati nel bosco più o meno due settimane fa, come era già accaduto più volte nel recente passato.

Sulla base di quanto ipotizzato, i due si conoscevano e il più anziano regalava ogni tanto all'altro una certa somma di denaro per sopravvivere. In quel frangente specifico però, avrebbero iniziato a discutere. E secondo la polizia, alla base del loro litigio potrebbe esserci per la gelosia per una donna, forse la stessa che ha successivamente chiamato il 113. E proprio al termine del duro confronto si sarebbe consumato il dramma: in base a questa ricostruzione dei fatti, Fiori avrebbe afferrato un bastone e colpito ripetutamente l'ottantenne, fino a fargli perdere conoscenza. Un'aggressione particolarmente cruenta a quanto pare, conclusasi con il decesso dell'anziano aggredito. E dopo aver ucciso Pasquarelli, Fiori avrebbe occultato il cadavere: lo avrebbe spinto sino ad un dislivello del terreno, per poi bruciare il corpo della vittima.

Il presunto omicida, sempre secondo le prime ricostruzioni, sarebbe poi andato nell'abitazione dell'ottantenne dove avrebbe rubato denaro e alcune tessere bancomat. Sul posto, dopo la segnalazione della donna, sono arrivati gli agenti della squadra volante, della squadra mobile e gli specialisti della scientifica che hanno effettuato tutti gli accertamenti. Chi indaga sta inoltre cercando di ricostruire gli eventuali spostamenti del principale indiziato, nei quattoridici giorni circa successivi alla scomparsa di Pasquarelli. Fiori, dopo essere finito in manette, è stato condotto presso il carcere di Bancali con le accuse di omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto. Domani sarà fissata la data dell'interrogatorio di convalida del quaratantottenne e sarà affidato l'incarico per l'autopsia su quello che resta del corpo dell'anziano.