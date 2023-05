"Ultimo chieda scusa...". Borrelli contro il cantante: cosa è successo

Scoppia la polemica social dopo la diffusione di un video in cui si vedrebbe un ragazzo molto somigliante al cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli a bordo di uno scooter con altre due persone. Oltre a ciò, quello che sembra il cantautore italiano e i suoi compagni di viaggio non indosserebbero neppure il casco. A denunciare l'accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il filmato sulla propria pagina Facebook per chiedere al giovane artista delle scuse.

Il video

Un'atmosfera fin troppo allegra e rilassata quella che traspare dal video, pubblicato su TikTok. Nel filmato, che sta facendo il giro del web, si vedrebbe Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, a bordo di uno scooter, in mezzo ad altri due uomini. Tutti in maglietta a maniche corte e occhiali da sole scuri, ma neppure l'ombra di un casco. Insomma, le norme stradali sono state completamente ignorate. La zona, caratteristica, è ben riconoscibile. Si tratta dei Quartieri Spagnoli di Napoli.

Il commento di Borrelli

"Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone" , scrive il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli nel suo post su Facebook. " Nessuno, compreso l'artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani ", aggiunge.