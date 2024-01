Uomo investito in stazione a Firenze, treni cancellati e caos: cosa è successo

A causa di un incidente verificatosi intorno alle ore 18.20 di oggi, giovedì 11 gennaio, la circolazione dei treni che passano per la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze è andata in tilt e la situazione tarda ancora a tornare alla normalità: numerose corse sono state direttamente soppresse, mentre altre hanno accumulato decine di minuti di ritardo rispetto a quanto programmato.

Sul tabellone dello scalo ferroviario principale del capoluogo toscano sono annunciati ritardi che vanno dai 45 minuti fino a superare addirittura i 90 per qualsiasi destinazione: talmente pesanti i disagi che alcuni corse sono state cancellate del tutto. Ad avere problemi non sono solo i treni Regionali o gli Intercity ma anche i vettori dell'Alta Velocità per Napoli e Milano. Nella stazione, per il momento, si sta viaggiando solo su dieci binari.

Stando a quanto riferito dalle autorità, un uomo è stato investito all'altezza del binario 17 dello scalo fiorentino intorno alle ore 18.20. Le forze dell'ordine hanno quindi provveduto a bloccare completamente il traffico ferroviario per consentire l'intervento dei soccorritori e per effettuare i primi rilievi sul luogo del tremendo incidente. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni: nell'impatto ha subito l'amputazione degli arti inferiori. Nessun dettaglio è stato invece fornito dagli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, circa l'esatta dinamica dell'investimento. Stando a quanto riferito da La Nazione, la persona ferita sarebbe caduta dalla banchina venendo poi travolta da un treno in transito.

Ovviamente tutti i treni in partenza da Santa Maria Novella hanno subito dei ritardi, che si sono accumulati con il trascorrere delle ore, diventando sempre più consistenti: anche quelli dell'Alta Velocità per Napoli e Milano sono rimasti coinvolti nel caos. Il disagio ha ovviamente colpito pure i mezzi che dovevano raggiungere la stazione ferroviaria fiorentina, i quali hanno dovuto attendere il via libera da parte delle autorità per raggiungere la propria destinazione.

Nello scalo si è ovviamente scatenato il caos, con decine e decine di viaggiatori che hanno preso d'assalto gli sportelli e i dipendenti di Trenitalia per ottenere informazioni sul loro treno. Secondo quanto riportato dall'azienda la circolazione sarebbe già ripresa, anche se per ora solo in modo parziale. Risultano al momento disponibili solo i binari dall'1 al 10: una volta conclusi i rilievi da parte delle autorità, lo scalo dovrebbe riprendere ad operare in modo completo.