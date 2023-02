Uomo trovato morto in mare con una corda al collo: suicidio simulato per nascondere un omicidio

Trapelano alcuni dettagli circa la vicenda che domenica sera ha sconvolto Torre Annunziata (Napoli), dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il corpo era stato scoperto in mare da alcuni perscatori, che avevano immediatamente dato l'allarme, avvisando le autorità locali. Fin da subito molti elementi non tornavano, tanto da dare adito a numerose ipotesi.

Il probabile omicidio

A perdere la vita un 46enne di Gragnano, identificato in una fase successiva al ritrovamento. Recuperato e portato a riva, infatti, il cadavere non aveva i documenti.

I carabinieri del nucleo investigativo locale e della compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul luogo del ritrovamento (una zona nota come delle Sette Scogliere) avevano fin da subito dichiarato di non voler escludere alcuna pista. Il corpo trovato in mare aveva stretta al collo una corda – secondo alcune fonti, alla corda era appesa anche una pietra -, motivo per cui qualcuno aveva pensato anche al suicidio.

Dopo i primi accertamenti, tuttavia, questa ipotesi pare essere stata accantonata. Si pensa piuttosto a una simulazione di suicidio volta a coprire un omicidio.

Ucciso e buttato in mare

Dalle verifiche effettuate sul corpo del 46enne sono emersi chiari segni di violenza fisica. Per la precisione, gli inquirenti parlano di lesioni riportate alla testa e alle braccia, probabilmente inferte con un martello o una spranga. È possibile che l'uomo sia rimasto coinvolto in una lite poi risultata fatale.

Ed ecco che la corda con il masso assume un significato diverso. L'omicida potrebbe aver voluto inscenare il suicidio della sua vittima.

I carabinieri stanno continuando le indagini al fine di fare chiarezza sulla misteriosa vicenda e risalire alle dinamiche del brutale omicidio.

Cosa sappiamo fino ad ora

Sappiamo che l'uomo rimasto ucciso era un 46enne di Gragnano, separato e con tre figli. Un soggetto già noto alle forze dell'ordine per essere stato coinvolto in un'inchiesta relativa a truffe e reati contro il patrimonio.

Il suo corpo, abbandonato in mare, è stato trovato col busto scoperto, e solo un paio di pantaloni e calzini bianchi.