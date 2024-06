Prima va contromano, poi aggredisce una famiglia con tre figli. Follia nel centro di Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima è andata contromano in una delle vie del centro di Napoli, poi, furiosa perché un'altra vettura che procedeva nel corretto senso di marcia non le consentiva di passare, ha aggredito gli occupanti del mezzo, a bordo del quale c'erano anche tre bambini, inveendo contro di loro e scatenando il panico: protagonista in negativo della vicenda una ragazza, la cui "performance" è stata immortalata dal cellulare di uno dei membri della famiglia assalita.

A diffondere il filmato choc, che in breve ha fatto il giro del web e dei principali social network, è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, contattato dalle vittime della folle aggressione, che si è verificata, come riferito dai diretti interessati, nelle vicinanze di Santa Maria La Nova, ovvero nel centro storico di Napoli.

"Eravamo in auto e la strada ci è stata sbarrata da un’altra auto in contromano che non voleva spostarsi" , racconta la donna che ha inoltrato la segnalazione a Borrelli, madre di tre ragazzi di 15, 12 e 9 anni, anche loro presenti all'interno dell'abitacolo in quei drammatici istanti. Inutile, anche da parte del marito della donna, invitare la giovane automobilista a spostarsi per consentire all'auto di passare. "Abbiamo chiesto più volte di farci strada ma nulla" , prosegue la madre nel suo racconto. Il fatto è che non solo la giovane non ne ha voluto sapere di spostarsi, ma è addirittura andata su tutte le furie per quella richiesta che evidentemente riteneva ingiusta. "La ragazza al volante dell’auto controsenso è scesa dall’abitacolo e ci ha aggrediti verbalmente e fisicamente" , prosegue la donna. "Prima ci ha insultato e poi ha iniziato a prendere a schiaffi, pugni e calci la nostra macchina rompendo anche uno specchietto".

L'inattesa reazione ha scatenato il panico all'interno dell'abitacolo, soprattutto tra i figli della coppia. Per fortuna in strada c'erano altre persone, che si sono avvicinate alle due vetture per capire cosa stesse accadendo. Ciò ha spinto la facinorosa a desistere e a rientrare in auto per allontanarsi. "Solo grazie alle persone presenti in strada la ragazza ha finalmente deciso di tornare in auto e fare retromarcia" , ricorda la donna. "Noi siamo sconvolti, siamo stati al Pellegrini per farci refertare, mia figlia di 12 anni piange come una matta e ha pure vomitato per lo stress. Ormai vivere in questa città è diventato difficile" , conclude la signora.

Tanta anche l'amarezza di Borrelli, che sui social ha commentato duramente l'accaduto. "Siamo di fronte ad atti di violenza inauditi e ingiustificati" , ha scritto il deputato di Avs. "Com’è possibile che la richiesta di rispettare una semplice regola sfoci in un’aggressione, tra l’altro da parte di una ragazza così giovane?" , si domanda. "Questa città sta attraversando una deriva violenta che sembra inarrestabile e non lascia nessuno indenne" , considera Borrelli, che chiede più sicurezza.

"Soltanto con un presidio costante del territorio è possibile garantire sicurezza ai cittadini, così da intervenire ogni volta che c’è ne fosse bisogno, agendo anche come deterrente contro chi vuole trasformare questa città in un far west"

, ha concluso.