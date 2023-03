Quel mega graffito all'università che smaschera l'ipocrisia del collettivo

Qualche giorno fa avevano letteralmente coperto di graffiti il muro esterno di un edificio universitario, in aperta protesta contro il governo Meloni e le istituzioni per la strage di migranti avvenuta a Cutro il mese scorso. E dopo essersela presa con la direzione dell'università di Bologna, "colpevole" nei giorni seguenti di aver riportato la parete in una situazione di decoro cancellando i murales non autorizzati (facendo quindi rispettare la legge) ieri hanno nuovamente vandalizzato gli spazi universitari con nuove frasi. Questa la protesta a dir poco surreale (nonchè di dubbia efficacia) portata avanti nelle scorse ore da alcuni esponenti del Collettivo Universitario Autonomo di Bologna. Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando il collettivo di sinistra aveva manifestato realizzando una serie di graffiti a tutta parete: "Per un mondo senza confini", la frase che si estendeva per metri, accanto al simbolo della formazione di estrema sinistra dell'ateneo e di altre frasi.

Al netto del fatto che si trattasse in teoria di un'azione tutt'altro che legale, la porzione di parete imbrattata era decisamente troppo estesa per far sì che l'università potesse far finta di nulla ed evitasse di rumuoverla. Il collettivo non ha però voluto sentire ragioni, attaccando i vertici dell'ateneo. "La scorsa settimana da Bologna a Cutro si è alzato un grido unico e potente: i muri della zona universitaria parlavano di un mondo senza confini, di anti-razzismo, di solidarietà - si legge in una nota surreale pubblicata nella pagina Facebook del collettivo - l'Università di Bologna ha deciso di cancellare quelle scritte, di zittire le nostre voci ancora e ancora. Questa volta però non ha cancellato e zittito “solo” le istanze di migliaia di studentesse, ma anche le morti in mare di più di 70 persone e di tutte coloro che partono in cerca di una vita degna di essere chiamata tale e vengono uccise da un sistema violento, che non lascia scampo".