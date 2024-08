Il tycoon, i banchieri e gli avvocati: chi sono le vittime del naufragio della Baynesian

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le ricerche dei corpi delle vittime del misterioso incidente che ha colpito il veliero Baynesian, affondato in località Porticello, nel territorio di Santa Flavia in provincia di Palermo, all'alba di lunedì 19 agosto.

I sommozzatori hanno riportato a riva le salme del presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e dell'avvocato di Mike Lynch Chris Morvillo e le rispettive consorti. Altri due cadaveri, quelli di un uomo e di una donna, sono stati ritrovati durante le ricerche, ma non vi sono ancora conferme ufficiali circa la loro identità: ma botrebbe trattarsi del tycoon Mike Lynch, proprietario dello yacht, e della figlia Hannah.

A bordo dell'imbarcazione c'erano infatti in tutto 22 individui, 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio: 15 sono i superstiti, quindi considerando i 4 cadaveri già riportati a riva, mancano ancora all'appello le salme di due donne, una delle quali, già individuata ma non ancora recuperata, all'interno della barca a vela. Ecco chi sono le vittime del tragico inabissamento.

Recaldo Thomas

Si tratta, come detto del primo morto accertato. Canadese ma di origini antiguane, lo chef della Banesyan avrebbe voluto lavorare per altre due stagioni per poi fermarsi definitivamente ad Antigua.

Michael Richard Lynch

Detto Mike, il 59enne era uno degli imprenditori più ricchi del Regno Unito, grazie a un patrimonio stimato intorno agli 852 milioni di sterline. Impegnato nel settore Tlc, era stato soprannominato il "Bill Gates britannico", e aveva organizzato una crociera nel mare della Sicilia come premio per alcuni dei suoi collaboratori che erano tra i 12 passeggeri.

A bordo della Baynesian celebrava coi suoi cari, con alcuni membri dello studio legale Clifford Chance e della sociatà di sua proprietà Invoke Capital, l'assoluzione dai 15 capi di imputazione per il reato di frode nella disputa legale contro Hewlett-Packard. Tra i sopravvissuti c'è la moglie Angela Bacares.

Hannah Lynch

Figlia 18enne di Mike, la ragazza si accingeva a intraprendere gli studi di letteratura inglese presso l'Università di Oxford.

Jonathan Bloomer

Il 70enne era presidente di Morgan Stanley International dal 2018, la controllata della banca americana con sede a Londra. Nei dieci anni tra 1995 e 2005 ha ricoperto incarichi dirigenziali, come direttore finanziario e come amministratore delegato, in Prudential, colosso che si occupa di servizi finanziari assicurativi. Nel 2023 è divenuto presidente del Cda di Hiscox, compagnia assicurativa quotata alla Borsa di Londra.

Si trovava a bordo del veliero in quanto aveva testimoniato in favore di Lynch durante il processo per frode: Bloomer era a capo del comitato di revisione contabile di Autonomy, la società di software del tycoon finita al centro del procedimento per il sospetto di falsificazione fraudolenta dei ricavi prima dell'acquisizione da parte di HP.

Chris Morvillo

Si tratta del legale socio dello studio Clifford Chance che ha difeso Lynch in tribunale, contribuendo a farlo assolvere dalle accuse due mesi fa a San Francisco.

Ecco chi sono invece le due donne ancora disperse:

Judy Bloomer

Moglie di Jonathan, aveva operato come psicoterapeuta per circa 30 anni, ed era specializzata in ansia e stress. Aveva poi avviato la carriera di insegnante. Insieme al consorte dirigeva la Change Real Estate.

Neda Morvillo

Moglie dell'avvocato, era proprietaria da oltre vent'anni di unanota con il suo nome da nubile, ovvero Neda Nassiri: era lei stessa a progettarli e quindi a realizzarli a mano.