"Un tir nero con il profilo del Duce". Scoppia la polemica a Venezia

A Venezia compare un autoarticolato con rappresentato su un fianco il profilo di Benito Mussolini e si scatena il putiferio. Il mezzo pesante ha fatto la sua comparsa martedì mattina, in Canal Grande. Appoggiato su una chiatta, il camion era di colore nero e avava stampato in bianco il volto del Duce. Un'immagine inequivocabile perché molto caratteristica e in formato gigante.

Il tir "scandalo"

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si tratta di un mezzo al servizio dell'hotel Bauer che ha recentemente cominciato i lavori di ristrutturazione che andranno avanti almeno fino al 2025.

Immediata la reazione di chi lo ha visto. Sul posto si è addirittura precipitata la polizia ma, una volta sopraggiunta, il tir era già andato via. Stando alle ultime informazioni a riguardo, sul caso si starebbero facendo accertamenti per verificare se vi è reato di apologia di fascismo.

Il consigliere comunale Marco Gasparinetti (Terra&Acqua) ha provveduto a immortalare il camion e a postare le immagini sulla pagina Facebook del Gruppo25Aprile. " De gustibus non disputandum, ma qui siamo oltre, e lo diremmo anche se al posto di Benito Mussolini 'il Duce' ci fossero i baffoni di Stalin. Il prestigioso committente (hotel 5 stelle) non ha nulla da dire? ", ha scritto.

In realtà l'hotel Bauer non solo non ha riconosciuto il mezzo come suo, ma ha addirittura provveduto a farlo spostare. Stando a Repubblica, l'autoarticolato sarebbe stato chiamato da Artcurrial, una società francese. Il mezzo serviva a portare via alcuni mobili e interni dell'albergo. Artcurrial avrebbe convocato la ditta Obiettivo per far svolgere il lavoro, e Obiettivo avrebbe assegnato l'incarico alla società Arterìa.