Veterinario 67enne disperso in mare per 22 ore si salva tornando a nuoto a Marina di Modica

Una vicenda che ha dell'incredibile, quella che ha visto come protagonista nel ragusano il veterinario di 67 anni Federico Ottaviano, il quale, dato ormai per disperso in mare, è riuscito a riguadagnare la riva e a mettersi in salvo da solo nuotando per circa 60 chilometri.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio della scorsa domenica 15 giugno, quando l'uomo si trova in compagnia di cinque amici a bordo della sua barca a vela, ovvero un Moen 43. Sono all'incirca le ore 16.00 ed è una splendida giornata di sole che invoglia a fare un tuffo in acqua per rinfrescarsi. Ed è proprio quello che decide di fare il veterinario, dimenticando tuttavia di disattivare il sistema di autopilotaggio dell'imbarcazione: accade quindi che, mentre il 67enne si allontana a nuoto per fare due bracciate, la barca a vela continua inevitabilmente a muoversi.

Gli amici a bordo tentano in ogni modo di governare il timone, senza ottenere tuttavia alcun risultato: il signor Ottaviano non aveva infatti mai spiegato a nessuno come spegnere il congegno, per cui la sua dimenticanza fa sì che l'imbarcazione continui a solcare il mare senza rispondere ai comandi manuali. A bordo, ovviamente, si scatena il panico, e il veterinario tenta disperatamente di fornire qualche istruzione a distanza combattendo contro la corrente, quando ormai è troppo tardi per riuscire a farsi sentire.

La barca procede veloce e inesorabilmente si allontana dal punto in cui l'uomo si era tuffato: gli amici chiamano immediatamente i soccorsi, facendo scattare le ricerche in mare da parte dei carabinieri, della guardia costiera e della protezione civile. Purtroppo neppure gli elicotteri che si levano in volo riescono tuttavia a individuare in acqua il 67enne: sono ormai trascorse troppe ore e si inizia già a temere il peggio. Ciò nonostante le ricerche proseguono per tutta la notte.

Nel frattempo, mentre tutti si preparavano già a ricevere una notizia nefasta, il veterinario non si era dato per vinto e aveva iniziato a nuotare verso la costa senza mai perdersi d'animo neppure nei momenti in cui era stato costretto a lottare contro la corrente.

Dopo 22 ore, e a una distanza di circa 60 chilometri dal punto in cui si era tuffato, Ottaviano raggiunge la riva a Marina di Modica: sono le ore 12.00 di lunedì 16 giugno, e l'uomo chiede aiuto a uno chalet. Qui viene raggiunto da un'ambulanza e trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso, ma sta bene, ed è questa la cosa più importante della sua impresa.