Vicenza, travolge un poliziotto e ruba tre auto: caccia al romeno "identificato ma ancora in fuga"

Tre auto rubate, un poliziotto investito, una fuga ancora in corso. È un cittadino romeno l’uomo che nella tarda serata di venerdì, a bordo di un’auto rubata a Rho, in provincia di Milano, ha travolto un agente della Stradale nell'area di servizio Tesina sull'autostrada A4 a Grisignano di Zocco, nel vicentino. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, l’uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari e la caccia all’uomo prosegue senza sosta.

Le autorità hanno ricostruito quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato grazie ai filmati delle telecamere dell’area di servizio. La foto del ricercato – a bordo di una Bmw rubata – è stata diramata alle forze dell’ordine di tutto il Nord Italia. Il poliziotto investito, un quarantacinquenne in servizio alla Polizia stradale di Padova, è stato dimesso ma dovrà affrontare una lunga convalescenza per le contusioni al tronco e al coccige. Gli agenti avevano rintracciato l’auto ferma all’autogrill, ma a bordo non c’era nessuno. Il ricercato era andato a bere un caffè. A quel punto il poliziotto ha provato a bloccarlo, ma il fuggitivo è salito subito in auto ed è partito sgommando, travolgendo il quarantacinquenne e rischiando di ucciderlo.

Ma non è finita qui. Il romeno si è diretto verso Mirano, dove ha abbandonato la Bmw e ha preso un’altra vettura, un Fiat Fiorino, rubata a un anziano. In Friuli Venezia Giulia ha nuovamente cambiato macchina: dopo averla tamponata, si è impossessato di una Bmw guidata da una donna, poi ricoverata in stato di choc all'ospedale di Portogruaro. Il terzo e ultimo cambio di auto è avvenuto a Rivignano Teor, in provincia di Udine, dove ha rubato un furgone.

Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulla caccia al fuggitivo.

Il timore delle autorità è che l’uomo abbia attraversato i confini nazionali per rifugiarsi all’estero e sfuggire all’arresto. In caso di cattura, dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina di auto e ricettazione.