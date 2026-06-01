Video choc sugli animali macellati mostrati ai bimbi: bufera sugli attivisti animalisti

Sembrava un giovedì mattina come tanti alla scuola primaria Argillera di Alghero, in Sardegna, quando alcuni ospiti in maschera bianca hanno varcato il cancello dell'istituto. Avevano un permesso in tasca e un obiettivo dichiarato: sensibilizzare i bambini sul tema dei diritti degli animali. Quello che è successo dopo ha sconvolto un'intera comunità scolastica e rilanciato, con inedita brutalità, il dibattito sui confini dell'attivismo quando si rivolge a un pubblico di minori.

A portare la polemica all'attenzione nazionale è stato Christian Mulas, padre di uno degli alunni coinvolti e presidente della Commissione sanità del consiglio comunale di Alghero, che ha ricostruito i fatti in un'intervista all'agenzia Adnkronos. Il suo racconto descrive una mattinata iniziata già sotto cattivi auspici e precipitata rapidamente in qualcosa che nessuno si aspettava.

Chi sono gli "Anonymous for the Voiceless"

Per capire la vicenda, occorre prima fare chiarezza sull'identità dei protagonisti. Il nome "Anonymous for the Voiceless" può trarre in inganno: nulla li accomuna al celebre collettivo di attivisti noto per le sue azioni nel cyberspazio. Si tratta invece di un movimento internazionale di attivismo vegano, fondato in Australia nel 2016, che ha adottato la stessa maschera bianca ispirata al personaggio di Guy Fawkes - resa celebre dal film "V per Vendetta" - come simbolo identitario.

Il metodo d'azione classico del gruppo consiste nell'organizzare presidi pubblici, spesso in piazze o luoghi affollati, durante i quali vengono proiettati video che documentano le condizioni degli allevamenti intensivi e le pratiche di macellazione industriale. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere visibile ciò che normalmente avviene lontano dagli occhi dei consumatori. Una strategia che, applicata in contesti adulti e con il consenso informato degli spettatori, alimenta da anni un dibattito etico complesso. Ma che, portata tra i banchi di una scuola elementare senza adeguate precauzioni pedagogiche, ha prodotto conseguenze tutt'altro che calcolate.

A proporre l'iniziativa ad Alghero è stato il referente locale dell'associazione, che ha presentato formale richiesta all'istituto per accedere alle classi. La scuola ha concesso il via libera.

L'ingresso in aula e i primi segnali di allarme

Gli attivisti si sono presentati giovedì mattina alla scuola Argillera e sono stati fatti entrare dopo aver ottenuto l'autorizzazione a svolgere il loro intervento. Fin dai primi momenti, però, qualcosa non è andato nel verso giusto. I militanti avevano le maschere bianche calate sul volto, elemento che, evidentemente, aveva fatto parte dell'accordo con la direzione scolastica solo fino a un certo punto. Le insegnanti presenti hanno immediatamente richiesto loro di toglierle, ritenendo quell'elemento di scena inappropriato per un pubblico di bambini delle elementari.

Gli attivisti hanno accettato, almeno su questo punto. Ma l'incontro ha comunque preso una piega che nessuno dei docenti si aspettava. Stando alle testimonianze raccolte, i relatori avrebbero cominciato a illustrare con toni diretti e linguaggio esplicito le ragioni per cui, a loro avviso, i bambini non avrebbero dovuto consumare uova, latte e formaggi. Un messaggio di per sé legittimo nel suo contenuto, ma veicolato - secondo chi era presente - con modalità aggressive e prive di qualsiasi mediazione adatta all'età degli ascoltatori.

Il momento di rottura: i video sugli schermi

Il punto di non ritorno è arrivato quando gli attivisti hanno proiettato sullo schermo filmati che documentavano uccisioni, maltrattamenti e operazioni di macellazione di animali. Immagini crude, del tutto prive di filtri, mostrate a bambini di scuola elementare senza alcuna preparazione psicologica preventiva né accompagnamento da parte di figure specializzate.

La reazione degli alunni è stata immediata e uniforme: molti hanno cominciato a piangere. L'atmosfera in aula è precipitata. Le insegnanti, di fronte allo sconforto visibile dei propri alunni, hanno deciso di interrompere la proiezione e di chiedere agli ospiti di lasciare immediatamente la scuola. L'incontro si è concluso in anticipo, con i bambini in lacrime e un clima di forte agitazione che ha rapidamente contagiato l'intera comunità dei genitori.

La voce dei genitori: “Un pugno nello stomaco, presenteremo denuncia”

La notizia si è diffusa tra le famiglie con la velocità tipica dei gruppi di messaggistica scolastica. Il tam-tam ha trasformato in poche ore il malumore in indignazione collettiva. Christian Mulas, che oltre a essere padre di uno degli scolari coinvolti è anche pedagogista di formazione, ha assunto il ruolo di portavoce della protesta.

“Da pedagogista so bene quanto sia sbagliato trasmettere un messaggio così forte senza le giuste attenzioni per i bambini, in un'età dove si affrontano spesso problemi alimentari”, ha spiegato. Il riferimento ai disturbi del comportamento alimentare - patologie la cui insorgenza può essere favorita da esperienze traumatiche legate al cibo in età evolutiva - non è casuale: chi lavora nel campo della psicologia infantile mette da tempo in guardia proprio rispetto all'impatto di immagini disturbanti associate alla nutrizione su soggetti in sviluppo.

Mulas ha poi annunciato che numerose famiglie stanno valutando di procedere per vie legali: “In tanti stiamo per formalizzare una denuncia penale”. Al momento non è ancora chiaro su quali specifici capi di imputazione si intenderebbe fondare l'esposto, ma il riferimento è verosimilmente alle norme a tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti in grado di provocare turbamento psicologico.

Il silenzio della scuola e degli attivisti

Ciò che colpisce, a distanza di giorni dall'accaduto, è l'assenza di qualsiasi reazione pubblica da parte delle istituzioni direttamente coinvolte. Non risultano dichiarazioni ufficiali né da parte degli attivisti di "Anonymous for the Voiceless" né da parte della dirigenza della scuola Argillera. La direzione dell'istituto non ha rilasciato comunicati, non ha spiegato come sia stato possibile che un'iniziativa del genere venisse autorizzata senza un preventivo esame dei materiali che sarebbero stati utilizzati, né ha fatto sapere se siano stati adottati provvedimenti interni.

Analogamente, il referente locale dell'associazione - che aveva presentato la richiesta di accesso - non ha risposto pubblicamente alle accuse. Sul sito nazionale e sui canali social del movimento non compare alcun riferimento all'episodio di Alghero.

Cosa succede adesso

Il caso è destinato a non chiudersi in fretta. Se le famiglie daranno seguito all'annunciata denuncia penale, la magistratura dovrà valutare se quanto accaduto configuri una violazione delle norme vigenti a tutela dei minori. Parallelamente, ci si aspetta che la scuola faccia luce sulle proprie responsabilità nella fase di autorizzazione dell'iniziativa: chi ha visionato i materiali? Erano stati comunicati in anticipo agli insegnanti? Esistevano protocolli di verifica?

Le risposte, per

ora, non ci sono. Quello che resta è l'immagine di una classe di bambini in lacrime davanti a uno schermo, e la sensazione che qualcosa - nel modo in cui si comunica, si educa, e si attiva - sia andato decisamente storto.