Si sveglia e trova un uomo nudo che prova a stuprarla. L'orrore sulla turista a Vieste

Orrore su una turista in vacanza a Vieste (Foggia). La donna è stata aggredita nella sua stanza, mentre stava dormendo. Destata da un rumore, la vittima ha aperto gli occhi, trovandosi di fronte un uomo nudo che ha cercato di violentarla. Il soggetto è stato già fermato.

Secondo quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato all'interno di un'abitazione di Vieste, nella notte di mercoledì 2 luglio. La turista si è svegliata nel cuore di colpo, probabilmente allertata da qualche rumore, e si è subito accorta che nella stanza si trovava un uomo. Il soggetto, completamente nudo, si trovava ai piedi del suo letto e stava già compiendo atti di autoerotismo. Terrorizzata, la donna ha cominciato a urlare, così l'intruso le è saltato addosso nel tentativo di zittirla ma anche di abusare di lei.

L'uomo l'ha colpita con forza, tempestandole il volto di pugni. La sua furia si è accentuata quando la donna si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. Le grida della vittima hanno fortunatamente richiamato l'attenzione dei residenti del quartiere. Qualcuno è uscito in strada per accertarsi della situazioni, altri non hanno perso tempo, contattando subito le autorità.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, riusciti ad accedere all'abitazione dopo essersi arrampicati fino al primo piano. Una volta entrati nella casa, i militari della Compagnia di Vieste hanno trovato il molestatore ancora intento a colpire la donna. Gli uomini dell'Arma hanno cercato di fermarlo, dando origine a una furiosa colluttazione, e alla fine sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Visibilmente alterato, il soggetto si è rivelato essere un 40enne del posto. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. In questo momento si trova dietro le sbarre del carcere.

Per quanto riguarda la turista, la donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e quindi

accompagnata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. A quanto pare è stato necessario unper rimediare ai danni provocati dai pugni del 40enne.