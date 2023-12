L'incubo dopo lo stupro: "Mi vergogno". E la 15enne si getta nel fiume

La disperazione, poi la telefonata al 112 prima di gettarsi nelle acque gelide del fiume Ticino: " Voglio lasciare un ultimo messaggio ai miei genitori ". Sono state le parole pronunciate da 15enne di origine marocchine, residente del Monzese, che martedì sera a Pavia ha tentato di togliersi la vita dopo aver subito una violenza sessuale da un coetaneo di nazionalità tunisina conosciuto tramite i social. Per fortuna l'intervento propiziatorio della polizia ha evitato il peggio: la ragazzina è stata soccorsa in extremis e portata in ospedale.

La violenza sessuale

Avrebbe potuto essere l'inizio di una tenera amicizia. E invece quella passeggiata romantica in riva al fiume si è trasformata in un incubo. Come racconta Il Giorno, i due coetanei si conoscono su Instagram. Lui sembra dolce e tenero, lei s'invaghisce. Dopo alcuni giorni decidono di incontrarsi a Pavia, dove risiede il ragazzo. Il pomeriggio dell'appuntamento la 15enne racconta alla madre un'innocente bugia: dice che deve vedere un'amica e si fa accompagnare alla stazione di Monza. In realtà raggiunge il giovane a Milano, poi insieme vanno a Pavia in treno. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando lui le propone di visitare il parco fluviale di Borgo Ticino: " Non succederà niente di pericoloso ", la rassicura. Ma una volta lontano da occhi indiscreti, il tunisino cambia atteggiamento. Dapprima tenta un approccio fisico, poi immobilizza e violenta la ragazza. Dopo lo stupro la 15enne è sotto choc: " Vai via, lasciami qui. Ho bisogno di stare da sola ". Il ragazzino coglie al volo l'occasione per dileguarsi.

La telefonata al 112