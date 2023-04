Violento incidente a Milano: ferite 4 persone, gravissimo un tassista

Gravissimo incidente questa mattina nel pieno centro di Milano che ha portato al ferimento di quattro persone, una delle quali in fin di vita. Lo scontro, secondo quanto riferiscono le autorità locali, si è verificato intorno alle 8, all'incrocio tra viale Corsica e via Mugello.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, ora impegnati nel ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, a scontrarsi sono stati un taxi e un'Audi A4. A provocare lo scontro, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere stato il mancato rispetto di un semaforo rosso da parte della seconda auto, che potrebbe aver tentato un sorpasso. Il condizionale, tuttavia, al momento è d'obbligo.

L'incidente si è dunque verificato all'incrocio tra viale Corsica, che porta verso Forlanini e l'aeroporto di Linate, e via Mugello. L'impatto è stato molto violento, ed è stata l'Audi a colpire la fiancata del taxi, una Toyota. Le autorità hanno riferito che la Toyota stava proprio arrivando dall'aeroporto quando è stata presa in pieno dall'Audi, che invece procedeva da piazzale Susa verso piazzale Cuoco.

In totale sono quattro le persone rimaste coinvolte nell'incidente. A bordo del taxi si trovavano il conducente, un uomo di 59 anni, e un ragazzo di 22. Sull'Audi A4, invece, viaggiavano un uomo di 36 anni e una donna di 31.

Un ferito è grave

Subito dopo l'incidente la zona è stata raggiunta dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia locale. Tutte e quattro le persone sono rimaste ferite, ma il tassista è apparso subito come il più grave, tanto che è stato rianimato sul posto.

Il 59enne è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove lotta fra la vita e la morte. La 31enne che viaggiava sull'Audi, e il ragazzo di 22 anni a bordo del taxi sono stati invece trasferiti in codice giallo al Policlinico di Milano. Il 36enne che stava guidando l'auto privata, invece, ha raggiunto in ambulanza il San Raffaele, sempre in codice giallo.