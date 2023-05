Trovata morta a Merano Virginia von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli

Tragedia all'hotel Palace di Merano, provincia di Bolzano: mercoledì mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di Virginia von Furstenberg. Nipote di Gianni Agnelli, la quarantottenne è stata trovata sul terrazzo al primo piano dell'albergo: la notizia di Rai Alto Adige è stata confermata dall'Ansa. Secondo una prima ricostruzione, l'artista sarebbe caduta da un piano alto del noto albergo. Secondo quanto riferito dall'Adige, l'ipotesi più gettonata è quella del suicidio ma sono attesi aggiornamenti ufficiali nel corso delle prossime ore da parte delle autorità.

Chi era Virginia von Furstenberg

Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia von Furstenberg è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg (fondatore e presidente onorario di Banca Ifis) e dunque diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. Il principe Tassilo e Clara Agnelli - sorella dell’avvocato Gianni Agnelli - come nonni. Nel 1992 sposò il barone ungherese Alexandre Csillaghi de Pacser, dal loro amore nacquero Miklos Tassilo Csillaghi e Ginevra Csillaghi. La relazione terminò nel 2002, quando diede alla luce Clara Bacco Dondi Dall’Orologio, nata dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi Dall’Orologio. Due anni più tardi altri due figli, nati dall'amore con Paco Polenghi: Otto Leone Maria e Santiago. Il terzo matrimonio nel 2017 con Janusz Gawronski, terminato tre anni più tardi. Già autrice di opere teatrali, Virginia von Furstenberg si è distinta come stilista con la creazione della linea di moda Virginia von zu Furstenberg. Nel 2011, inoltre, il debutto nel mondo del fashion con una sfilata al Teatro filodrammatici.

La misteriosa scomparsa di febbraio