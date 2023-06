Vodka fatta con acqua di Lourdes: la provocazione blasfema dell'azienda

Una vodka prodotta con acqua di Lourdes. E dal nome eloquente: "Vodka Madonna", si legge infatti sull'etichetta di ogni bottiglia. Questo il prodotto decisamente provocatorio ideato a Firenze dall'impresa "Ergonauth", realizzato con la collaborazione della distilleria "Fermenthinks". " L'unica Premium Quality Vodka che celebra quel tuo preciso stato d'animo e che contiene freschissima acqua di Lourdes", si legge sulla pagina Instagram appositamente creata dalla Ergonauth di recente per lanciare l'articolo. Ed è proprio questo particolare che la differenzia dalle altre marche di vodka già in commercio. Le titolari dell'azienda fiorentina hanno però rispedito al mittente ogni accusa di blasfemia pervenuta sin dal momento del lancio del progetto: non hanno a loro dire utilizzato acqua benedetta per produrla, bensì boccette d'acqua acquistate sul web su uno dei siti che vendono memorabilia legati al culto mariano della meta di pellegrinaggio situata in Francia.

“Questo ingrediente lo abbiamo acquistato da un regolarissimo e cattolicissimo shop che vende qualsiasi genere di prodotto realizzato con acqua di Lourdes - hanno dichiarato al sito FirenzeToday Giulia Ursenna Dorati ed Allegra Condorelli, a tal proposito - per questo motivo, a nostro avviso, non è più blasfema di un qualsiasi santino venduto all'interno di una chiesa". La strategia di marketing dal taglio decisamente fuori dagli schemi appare però evidente dagli slogan utilizzati per reclamizzare il prodotto. "Per varie situazioni vi affidate a Holy Mary ed è ok - si legge sulla pagina social dell'azienda, in un bizzarro idioma anglo-italiano - ma per tutto il resto c'è la Holo-Mary che solo noi possiamo darvi". Oltre che sull'evidente riferimento alla Vergine Maria, Ergonauth ha però giocato anche sull'accostamento del prodotto alla cantante americana Madonna, come si intuisce dalle parole presenti sull'etichetta. " Feel like a virgin drunk for the very first time" c'è scritto, in quella che appare alla stregua di una parafrasi del titolo di un brano dell'artista statunitense.