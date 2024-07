Volo in ritardo e senza aria condizionata: steward aggredito da un passeggero a Linate

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura all'aeroporto di Linate a Milano, dove un passeggero ha aggredito un agente di rampa di 54 anni, mandandolo al pronto soccorso del San Raffaele.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato nella tarda serata dello scorso venerdì 12 luglio sul volo AZ1651 di Ita Airways in partenza da Linate e diretto a Brindisi, atterrato all'aeroporto milanese con oltre un'ora di ritardo rispetto al programma.

Già infastiditi per il disservizio, una volta saliti a bordo del velivolo i passeggeri hanno loro malgrado dovuto constatare che l'aria condizionata era spenta. Il nuovo problema non ha fatto altro che esacerbare ulteriormente gli animi dei presenti, insofferenti a causa dell'elevata temperatura registrate in cabina. Dal canto loro, i membri del personale di bordo hanno cercato di spiegare che i motori dell'aereo erano stato lasciati spenti, e di conseguenza anche l'aria condizionata, per via delle avverse condizioni meteorologiche.

Nel momento in cui il mezzo era pronto per effettuare le operazioni di decollo, hostess e stewards hanno chiesto ai passeggeri, alcuni dei quali si erano avvicinati all'uscita principale, di tornare ai propri posti. Proprio in questa circostanza si sarebbe verificata l'aggressione ai danni di uno degli agenti di volo: stando alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l'uomo è stato colpito alla testa con un oggetto contundente, riportando una lesione.

Prontamente assistito sul posto, il 54enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano per effettuare una verifica delle sue condizioni di salute: qui il personale medico di turno ha provveduto a suturare il taglio mettendo dei punti. L'agente ha ricevuto una prognosi di sette giorni.

Nel frattempo i passeggeri del volo Ita Airways sono stati fatti nuovamente sbarcare a terra per via dell'eccesso di bagagli caricati a bordo e quindi scortati in aeroporto verso le ore 23.30, nonostante che la partenza fosse in programma alle 21.35. L'odissea si è conclusa dopo un'ulteriore ora, quando il velivolo è riuscito finalmente a decollare alla volta di Brindisi, atterrando dopo le 2 del mattino.

Interrogato dagli agenti, l'aggressore ha dichiarato di aver reagito, accusando di aggressione l'agente di rampa.

Quest'ultimo, nella mattinata di sabato 13 luglio, si è recato presso gli uffici della polizia di Stato per sporgerecontro il passeggero. Gli uomini della Polaria sono tuttora al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.