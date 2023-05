Voragine in centro città, paura a Napoli: cosa è successo

Paura nel centro storico di Napoli, dove quest'oggi, martedì 30 maggio, si è aperta una grossa voragine in mezzo alla strada in via Antonio De Curtis, la parallela di via Foria, nella zona dell'Orto Botanico.

Il cedimento

Un crollo che si è verificato proprio dinanzi al portone di ingresso del civico 24, denunciato su Facebook da una residente che ha portato l'episodio all'attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli. "Sig. Borrelli sono un'abitante di via Antonio De Curtis" , racconta la donna. "Stamattina è sprofondato un tratto di strada. Da anni segnaliamo che la strada in più punti presenta degli affossamenti strani. Sono sul posto vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco e operai dell'Arin" , si legge ancora nel post.

"Ci auguriamo che questo episodio faccia scattare i dovuti controlli sull'intero tratto di strada, per evitare ulteriori voragini che metterebbero in pericolo le nostre vite" , conclude la residente. Nella voragine di un paio di metri di larghezza che si è aperta in via Antonio De Curtis sono finiti dentro anche i basoli vesuviani che pavimentano la strada. Per fortuna, comunque, non si sono registrati ulteriori danni a persone o a cose.

Lo sgombero di una palazzina

Dopo le segnalazioni, sul posto sono giuti gli uomini della Abc (Acqua Bene Comune), azienda cui compete la gestione dell'acqua nel comune di Napoli: gli operai hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l'area recintandola con il nastro bianco e rosso, e a far sgomberare per precauzione gli inquilini della palazzina al civico 24. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico e al transito pedonale per consentire il primo intervento degli operai. Oltre ciò, è stata sospesa pro tempore l'erogazione dell'acqua.

Restano ad ora ignote le cause che hanno portato al cedimento del manto stradale: il timore iniziale degli operai è che alla base del crollo potessero esserci delle infiltrazioni d'acqua. Nessuna informazione, per il momento, per quanto concerne i tempi di conclusione dei più che necessari lavori di ripristino.

Stando a quanto riportato da Fanpage, sulla base di informazioni riferite da fonti attendibili, si sarebbe verificato il crollo della fogna, che avrebbe comportato conseguenze anche a una rete secondaria di alimentazione idrica: proprio su questa stanno intervenendo gli uomini della Acqua Bene Comune di Napoli. La fogna dovrebbe essere ricollocata a un'altezza di 2/3 metri al di sotto del piano stradale.