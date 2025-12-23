Wizz Air cresce a Malpensa, da maggio voli giornalieri per Palma di Maiorca

Wizz Air prosegue nella sua strategia di crescita sull’aeroporto di Milano Malpensa con il il lancio della nuova rotta verso Palma di Maiorca che prenderà il via l’11 maggio 2026 con frequenza giornaliera operata con Airbus A321neo. Destinazione mediterranea tra le più iconiche e apprezzate d’Europa, grazie a un equilibrio unico tra patrimonio storico, paesaggi naturali e vivace offerta culturale, capace di attrarre viaggiatori durante tutto l’anno grazie al clima mite, alla gastronomia e a un’offerta che spazia dal turismo leisure a quello culturale e sportivo. Il collegamento con Palma di Maiorca si aggiunge alle sette rotte già attive verso la Spagna - Malaga, Valencia, Madrid, Barcellona, Tenerife, Alicante e Siviglia - consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni leisure più richieste del mercato europeo.

Oltre alla nuova rotta per la Spagna, Wizz Air annuncia anche il potenziamento strategico del collegamento Milano Malpensa - Tel Aviv per risponeder alla forte domanda del mercato: a partire dalla stagione estiva 2026 la frequenza passerà da 7 a 14 voli a settimana. La rotta diventerà quindi bi-giornaliera, offrendo due opzioni di viaggio ogni giorno e garantendo una connettività senza precedenti tra la Lombardia e Israele.

I biglietti per la nuova rotta giornaliera verso Palma di Maiorca e per i nuovi voli bi-giornalieri verso Tel Aviv sono disponibili da oggi su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 19,99 euro.

Dall'inizio del 2025 ad oggi, Wizz Air ha operato quasi 20mila voli da Malpensa, con un aumento di circa il 19% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 4,1 milioni di passeggeri – il 27% in più – con un tasso di completamento del 99.6%. La puntualità alla partenza è aumentata di quasi il 16% rispetto al 2024. La compagnia rafforza ulteriormente la propria presenza a Milano Malpensa, dove, nello scalo gestito da Sea, si conferma come il terzo vettore per quota di mercato. Da oggi infatti il vettore opererà 42 rotte verso 21 Paesi dallo scalo lombardo, ampliando ulteriormente il proprio network internazionale.

“Il lancio della nuova rotta Milano Malpensa – Palma di Maiorca si inserisce in un percorso di crescita strutturato che vede Wizz Air oggi come terza compagnia aerea per quota di mercato sullo scalo. Con 42 rotte attive verso 21 Paesi, continuiamo ad ampliare il nostro network da Malpensa, rafforzando in particolare i collegamenti con la Spagna, uno dei mercati leisure più strategici per i passeggeri del Nord Italia - spiega Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate communications manager della compagnia aerea -.

Il nostro obiettivo è offrire una rete sempre più ampia, frequenze elevate e un’esperienza di viaggio efficiente e confortevole, rispondendo in modo concreto alla domanda di mobilità internazionale. Malpensa è una base chiave per Wizz Air e continueremo a investire su questo scalo per rendere il viaggio sempre più accessibile ed efficiente per tutti i viaggiatori lombardi. Let’s WIZZ, Milano”.