Dirottano i voli a Brindisi: passeggeri invadono la pista per protesta

Un gruppo di circa 400 passeggeri a bordo di due aerei Wizz Air diretti a Tirana, Albania, sono stati dirottati all'aeroporto di Brindisi a causa delle condizioni di maltempo all'arrivo scatenando le ire dei passeggeri che hanno invaso la pista dello scalo pugliese.

Cosa è successo

I fatti risalgono a questa notte quando due aerei sono decollati dall'aeroporto di Orio al Serio e Bologna, entrambi della compagnia ungherese Wizz Air, diretti a Tirana: le avverse condizioni meteo non ne hanno consentito l'arrivo a destinazione, da qui la scelta dei piloti di atterrare a Brindisi intorno all'alba. Il cambio di programma, però, ha scatenato la protesta di decine di passeggeri che ha proseguito anche nel corso della mattinata chiedendo di poter ripartire subito per l'Albania e trovandosi a pochi metri dai due velivoli rimasti bloccati a Brindisi.

Per questa ragione si è reso necessio l'intervento di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza così da scongiurare maggiori problemi all'ordine pubblico: la protesta dei passeggeri ha creato rallentamenti e ritardi sui voli in partenza o arrivo dallo scalo di Brindisi. Altre persone, invece, hanno accettato la proposta di Wizz Air di arrivare in pullman fino a Roma Fiumicino e da lì ripartire verso Tirana. C'è in atto una valutazione per cui 150 passeggeri possano arrivare in Albania a bordo di una nave che salpa questo pomeriggio e diretta a Valona.

La nota di Wizz Air

Wizz Air, con una nota, ha confermato " di aver fornito piena assistenza ai passeggeri coinvolti, in conformità con le normative vigenti sui diritti dei passeggeri, a seguito del dirottamento a Brindisi dei voli da Bologna e Bergamo diretti a Tirana, causato da condizioni meteorologiche avverse indipendenti dalla volontà della compagnia ". La compagnia unghesere ha fornito ulteriori dettagli circa l'accaduto. " Per quanto riguarda i due voli interessati, 33 passeggeri hanno accettato la sistemazione offerta dalla compagnia aerea e sono stati trasferiti in hotel vicini. Ai passeggeri sono stati offerti anche il rebooking gratuito su voli alternativi e/o il trasporto via terra, inclusa la sistemazione per la notte ove necessario. Al momento, 39 passeggeri hanno accettato questa opzione e sono partiti da Brindisi in autobus intorno alle 10:00 ora locale ".

Cosa accade con i rimborsi