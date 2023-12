12 giorni di buio, i telefoni muti poi le coltellate in albergo: cosa è successo a Rossella Cominotti

Rossella Cominotti, la 53enne trovata senza vita in un albergo di Mattarana, frazione di Carrodano in provincia di La Spezia, sarebbe stata uccisa dal marito, Alfredo Zenucchi, 57 anni. È questa la convinzione degli inquirenti che stanno lavorando al caso, i quali sarebbero in possesso di elementi a sufficienza per convalidare il fermo dell'uomo con l'ipotesi di omicidio volontario. Al momento non c'è stata alcuna confessione. L'arma del delitto potrebbe essere un rasoio a mano libera rinvenuto accanto al cadavere. Intanto dalle indagini emergono nuovi dettagli sulla coppia che, da 12 giorni, sembrava svanita nel nulla.

Il cartello sospetto: "Oggi chiudiamo alle 16.30"

Marito e moglie gestivano un'edicola in via Roma a Bonemerse, piccola cittadina alle porte di Cremona. Come anticipato dal Corriere.it, lo scorso 27 novembre era comparso un cartello sulla saracinesca del negozio: "Oggi chiudiamo alle ore 16.30". Sulle prime i residenti non si erano preoccupati: " Può darsi che avessero un impegno ", avevano pensato. Poi, col passare dei giorni, hanno notato pile di giornali accattastati all'esterno del negozio. Da qui l'ipotesi che potesse essere accaduto qualcosa. Il sindaco del paese, Luca Ferrarini, ha provato a mettersi in contatto con la coppia attraverso messaggi e telefonate. Non ricevendo risposta, lo scorso 2 dicembre, si è recato in caserma per segnalare il fatto ai carabinieri.

I telefoni spenti

Ad un certo punto, i telefoni di Rossella e Alfredo hanno smesso di squillare. Preoccupata, una parente della 53enne ha lanciato un appello su Facebook: " Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. Vive a Bonemerse. I telefoni non ricevono più nemmeno whatsapp e chiamate. Condividete soprattutto nella zona di Cremona. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. Le forze dell'ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c'è molta paura. Grazie a tutti ".

I vicini di casa: "Una coppia schiva"