Sette foto e tanti misteri. La cugina di Katty Skerl cerca il corpo: "Riconoscete queste persone?”

C’è una tomba vuota al cimitero del Verano. È quella di Katty Skerl, adolescente trovata uccisa in un terreno agricolo a Grottaferrata il 22 gennaio 1984. La sua bara è stata rubata il 13 luglio 2022 e da allora la procura ha battuto diverse piste per venire a capo del mistero - un mistero in realtà lungo oltre 40 anni, dato che della giovane non è mai stato trovato l’assassino.

Come spesso accade in questi casi, i parenti non solo non si rassegnano, ma combattivamente cercano di risalire alla verità. Una di queste persone è la cugina di Katty, Laura Mattei, che già in altre occasioni aveva dato prova di pervicacia in tal senso: la donna ha pubblicato su Facebook un post con 7 fotografie di uomini e donne, il tutto corredato da un testo e una promessa: nel momento in cui dovesse scoprire qualcosa, porterà tutto in procura.

“ Mia cugina Ketty - scrive Laura Mattei - è un omicidio irrisolto da 41 anni e la sua bara è stata rubata dal cimitero Verano di Roma. Per favore, se riconoscete qualcuno nelle foto qui riprodotte, tutte persone ormai non più in vita, scrivetemelo nei commenti qui al post originale, non sulle condivisioni, altrimenti non potrò leggere, o in privato. […] Spero di potervi spiegare presto, nel frattempo grazie anche per condividere. Per me è molto importante ”.

Tantissime persone stanno condividendo il post: quella di Katty Skerl è una vicenda che suscita grande empatia, non solo per la giovane età della vittima di omicidio trucidata in circostanze misteriose, ma anche per l’immedesimazione in chi resta, nei parenti come Laura Mattei che ora non hanno neppure una sepoltura da piangere.

Le immagini delle 7 persone sembrano risalire - in base ai vestiti indossati, tra pantaloni e abiti floreali - agli anni ’70 oppure ’80. Si tratta come detto di persone morte, e una pare sia stata già individuata da un congiunto, tanto che Laura Mattei ha aggiornato il post con la dicitura: “ Il signore nella foto numero 4 è stato riconosciuto, ringrazio con gratitudine ed emozione la parente per la sua disponibilità, grazie ”.

Oltre alle condivisioni, sono presenti tantissime ipotesi sull’identità di queste persone.

C’è chi vede in uno di loro un militare - per via di un completo cachi che assomiglia all’uniforme degli, ma non si vedono mostrine e gradi - che chi ravvisatra loro, e chi ipotizza che una delle donne possa essere un’attrice - il padre di Katty, Peter Skerl, era un regista, ma questo dettaglio sembra non avere a che fare con il misterioso post.