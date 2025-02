Morto Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio: si è tolto la vita negli uffici di Milano

Un'immagine del direttore di Virgin Radio Alex Benedetti, scomparso oggi a Milano, tratta dal suo profilo Linkedin

Il mondo delle radio e dell'intrattenimento è sotto choc per la morte improvvisa e inaspettata di Alex Benedetti, 53 anni, direttore di Virgin Radio, network del gruppo Mediaset, scomparso oggi pomeriggio, 10 febbraio a Milano.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe gettato nel vuoto dal suo ufficio in via Turati a Milano. Allertati subito gli agenti di polizia e il personale del 118 al loro arrivo non hanno potuto far altro che costatate la morte dell'uomo. Nonostante i rilevamenti siano ancora in corso, non ci sono al momento dubbi sull'ipotesi del gesto volontario. La scena è stata infatti ripresa dalle telecamere interne del palazzo che confina con il consolato americano. Rimangono misteriosi i motivi del gesto anche se a quanto pare l'uomo avrebbe lasciato una lettera ora al vaglio degli inquirenti.

Chi era Benedetti

Una vita intera dedicata al mondo della musica, da quando appena 13enne aveva iniziato a lavorare in discoteca come dj amatoriale, continuando poi il suo cammino e diventando un nome di riferimento negli ambienti musicali negli anni '80.

La svolta arriva però per lui quando nel 1994 entra a far parte di Radio Italia Network e quell'esperienza lo porta a diventare un vero e proprio pilastro del mondo della radio, seppur, vista la grande passione, Benedetti ha sempre continuato a lavorare come dj. Tra le sue grandi passioni anche la Formula 1, il calcio, i videogiochi, il cinema. I colleghi lo descrivono come una persona solare, ironica, autentica.