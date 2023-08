Amava la scrittura e la cultura scandinava. Chi era Francesca Quaglia, la ciclista 28enne investita a Milano

“Traduco dall'inglese e dalle lingue scandinave verso l'italiano, ma con lo svedese mi diverto di più. Ho studiato a lungo la cultura scandinava, potrei tediarvi facilmente con i miei infiniti racconti”, si presentava così su Linkedin Francesca Quaglia, la ciclista 28enne che questa mattina ha perso la vita, travolta da un camion in viale Caldara, a Milano.

Bolognese, ma da anni trapiantata a Milano, dopo la laurea all’Università Ca’ Foscari di Venezia in Lingue e letterature e linguistica scandinave, Francesca aveva vissuto un lungo periodo in Svezia, dove aveva coltivato la passione per le lingue e i Paesi scandinavi. Nel 2017 aveva lavorato alla Camera di commercio italiana per la Svezia a Stoccolma, dove faceva anche la traduttrice e l’insegnante di italiano. Tra le tante attività, era impegnata nel movimento femminista e per i diritti delle donne.

Tre anni fa aveva collaborato alla trascrizione dei cortometraggi del regista svedese Gösta Werner per il festival del Cinema Ritrovato alla cineteca di Bologna. “Sono anche una copywriter e correttrice di bozze, l'efficacia del vostro brand passa anche dalle vostre scelte grammaticali, sintattiche e di ortografia, lasciatemele controllare”, si legge nel suo profilo LinkedIn.

A Milano preferiva spostarsi in bicicletta, la sua era un modello da corsa vintage. Lo stesso con cui questa mattina è stata investita. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la bici dalle ruote del camion. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, secondo una prima ricostruzione la ciclista era di fianco al mezzo pesante, quando, al semaforo verde, questo pesante è ripartito, travolgendola. La polizia locale sta ascoltando alcuni testimoni e verificando anche alcuni filmati delle telecamere presenti sul luogo dell’incidente.