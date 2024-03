Ancora senza sepoltura i fratellini uccisi nella strage di Altavilla Milicia

Sono ancora in deposito nel cimitero di Altavilla Milicia le salme dei due fratellini Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5 anni i cui corpi senza vita martirizzati dalle torture sono stati trovati nella villa degli orrori lo scorso 11 febbraio. Mancano i loculi al cimitero di Altavilla, riporta Repubblica, e le salme restano al deposito. La scoperta è avvenuta quasi per caso da parte di un appuntato dei carabinieri in pensione che era andato al cimitero per un lutto in famiglia. “Il 16 marzo è morto mio cognato, dopo la funzione siamo andati al cimitero e la salma di mio cognato è stata messa in deposito. Qui abbiamo visto che ci sono ancora le salme dei due ragazzini uccisi nella terribile vicenda di Altavilla" ha raccontato l'ex sottufficiale dell'arma. Non solo, insieme alle bare dei due fratelli e del parente dell'uomo, ci sarebbero le salme di altre tre persone, due uomini e una donna, tutte in attesa di sepoltura. Una situazione non più sostenibile per il piccolo comune alle porte di Palermo e su cui è intervneuto anche il primo cittadino. "Stiamo realizzando altre 20 loculi e a seguire se ne realizzeranno altri 45. Nel frattempo stiamo facendo una ricognizione per eseguire alcune estumulazioni e accelerare le sepolture delle salme in deposito”.

Le indagini proseguono