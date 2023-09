Asti, sparatoria in pieno centro. La donna gambizzata: "So chi è stato"

Spari giovedì sera ad Asti contro una donna, ferita a una gamba. La vittima, Luana Palmesino, 45 anni, era arrivata in via Garibaldi pochi minuti prima, allarmata da una telefonata della figlia diciassettenne che le chiedeva aiuto perché uno sconosciuto la stava importunando. Una volta sul posto, vicino piazza Astesano, la mamma della giovane, decoratrice, ha un diverbio con l’uomo, ma quando le due donne capiscono di essere in pericolo, cercano di allontanarsi, imboccando un vicolo. L’uomo le insegue e le raggiunge. Davanti al ristorante "La Piola di Garibaldi" scoppia un litigio, ed è in quegli attimi concitati che il molestatore tira fuori una pistola e colpisce la 45enne. Alcuni passanti sentono gli spari e assistono alla scena, tra urla e richieste di aiuto, mentre la 45enne rimane a terra, gravemente ferita. Trasportata di corsa in ospedale, non è in pericolo di vita, mentre la figlia è illesa ma sotto choc. “So chi è stato” ha detto la vittima agli investigatori.

La sparatoria è avvenuta in pieno centro, tra i locali della movida e i negozi ancora aperti. Sul posto sono arrivate, oltre ai soccorritori del 118, anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Le indagini sono condotte dai militari al comando del colonnello Paolo Lando, coordinati dalla pm Laura Deodato. In queste ore, alcuni passanti stanno rilasciando le proprie testimonianze agli investigatori. Pare che l’aggressore sia un uomo di circa 50 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, che indossava occhiali, jeans e maglietta. Negli attimi drammatici in cui la donna era riversa sull’asfalto, è stato visto allontanarsi verso piazza Alfieri con ancora l’arma in mano, probabilmente una revolver, e durante la fuga sembra che abbia sparato un secondo colpo in aria per poi far perdere le proprie tracce a bordo di un furgone, ripreso da una delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. “Ho visto quell’uomo agitare la pistola in aria mentre fuggiva, sembrava fosse una di quelle a tamburo", ha raccontato una cameriera del ristorante davanti al quale è avvenuto l’agguato. Non è ancora chiaro quale sia il movente dell’agguato, anche se gli investigatori si starebbero concentrando su una pista.

Intanto, dal passato del compagno di Luana Palmesino emerge una storia di 'ndrangheta. La decoratrice, infatti, è fidanzata con Fabio Macario, 45 anni, muratore che nel 2018 venne coinvolto nell’inchiesta sulla 'ndrangheta attiva tra Costigliole e Asti. L’uomo sarebbe stato costretto a trasportare cocaina dalla Calabria alla cittadina piemontese, ma durante il viaggio si sarebbe disfatto della sostanza stupefacente per paura di essere scoperto dalle forze dell’ordine. Per questo suo gesto, due persone legate all’organizzazione criminale lo avevano prima minacciato e poi sequestrato in un appartamento di via Arò. Il pm aveva chiesto la sua condanna a 4 anni, ma poi venne assolto dai giudici perché considerato sottomesso dalla criminalità organizzata. Finora non è comunque possibile stabilire se ci sia un nesso tra la sparatoria di ieri sera e l’operazione antimafia del 2018.