Attraversa i binari con le sbarre abbassate, morta ragazzina delle medie

Ascolta ora 00:00 00:00

Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (14 maggio) travolta da un treno (Trenord) in transito al passaggio a livello di corso Libertà, in prossimità della ex stazione del centro cittadino di Cesano Maderno, in provincia di Monza. La tragedia si è consumata verso le 19: secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe attraversato i binari nonostante le sbarre fossero già abbassate. Tra i primi soccorritori il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, che stava rientrando a casa in bicicletta e si è trovato di fronte alla scena. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto sono giunte in breve tempo ambulanze, i soccorritori di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

Ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato violentissimo e fatale.



«Purtroppo vediamo ogni giorno coi nostri occhi dalla cabina di guida dei treni gente di tutte le età e sottolinei che non sono solo ragazzi. Attraversano incurante i binari, anche quando è chiaramente vietato e anche se le stazioni ferroviarie sono dotate di sottopassaggi. E poi capitano queste tragedie…», ha dichiarato un controllore presente in stazione, visibilmente scosso, con le lacrime agli occhi e chiaramente dispiaciuto per il tragico accaduto. Le autorità si sono messe subito al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per capire se ci fossero responsabilità ulteriori. La comunità di Cesano Maderno è sotto shock.

La vittima frequentava le scuole medie in città e viveva con la famiglia a poca distanza dal luogo dell’incidente. Il passaggio a livello, già oggetto in passato di segnalazioni per la sua pericolosità, torna ora al centro del dibattito sulla sicurezza ferroviaria nei centri abitati.