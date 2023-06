"Non aveva il seggiolino anti-abbandono". Il padre di Stella accusato di omicidio colposo

I pm della procura di Roma contestano a Sandro La Tona, il papà della bimba di 14 mesi trovata morta nell'auto in un parcheggio alla Cecchignola, mercoledì pomeriggio, il reato di omicidio colposo. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti giudiziarie, l'accusa è legata al fatto che la vettura era sprovvista del dispositivo antiabbandono, diventato obbligatorio da diversi anni per i bambini al di sotto dei quattro anni di età. In un primo momento, l'uomo era stato accusato di abbandono di minore.

Com'è morta la bimba

I magistrati capitolini, che coordinano le indagini dei carabinieri, hanno disposto l'autopsia sul corpo della piccola Stella per accertare le cause del decesso. Da una prima ipotesi è probabile che la bimba sia morta per un collasso causato dall'alta temperatura che c'era nell'abitacolo della vettura. Inoltre, apprende l'agenzia stampa Agi, pare che l'auto sia dotata di vetri oscurati e per questo, forse, nessuno ha notato per ore la presenza della piccola sui sedili posteriori.

La versione del padre della bimba