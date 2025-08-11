Sfugge ai genitori e va in auto sotto al sole: muore bimbo di 4 anni

Non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni ritrovato in auto sotto il sole cocente a Olmedo, in provincia di Sassari. Danir, di origine moldava, è deceduto questa mattina all'ospedale Agostino Gemelli di Roma, dove è stato trasportato con un elicottero sanitario l'8 agosto dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I medici sassaresi lo hanno accolto nell'immediatezza e hanno cercato di stabilizzarlo ma date e sue gravissime condizioni hanno preferito organizzare il trasferimento a Roma. La prima diagnosi per lui era stata di colpo di calore per esposizione al sole o ad altissime temperature. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di verificare la dinamica dei fatti accaduti: la procura di Roma ha aperto un fascicolo.

Stando ai primi racconti, il bambino sarebbe uscito dall’abitazione approfittando di un momento di riposo dei genitori e si sarebbe introdotto nell’auto di famiglia, parcheggiata sotto il sole. Quando i genitori si sono resi conto della sua assenza lo avrebbero ritrovato, ormai privo di sensi, all'interno dell'auto, la cui temperatura era altissima. Immediata la chiamata al 118 e quindi la corsa nell'ospedale più vicino per cercare di salvargli la vita, anche se le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.

I medici di Sassari lo hannoe ricoverato nel reparto di rianimazione ma non notando miglioramenti hanno poi deciso di affidarlo alle cure dei colleghi dell'Agostino Gemelli di Roma.

