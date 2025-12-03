In borsa rossetto e tirapugni. Presa baby gang di ragazzine

In borsa tenevano rossetto e tirapugni. Sono ragazzine e come una baby gang si muovevano nelle piazze della movida. In quattro sono state fermate dalla polizia per l'accusa di rapina.

I fatti sono della serata del 29 novembre. Intorno alle 23 un milanese di 15 anni ha chiamato il 112 da piazza XXIV Maggio ed è intervenuta una Volante del commissariato Porta Ticinese. Il giovane ha raccontato di essere stato rapinato e aggredito da quattro ragazze. A un certo punto della serata infatti si è accorto che qualcuno gli aveva rubato gli auricolari dalla tasca della giacca, che aveva lasciato in un bar per uscire un attimo a chiacchierare con un amico. Ha attivato sul cellulare il sistema di localizzazione, che l'ha portato alla Darsena. Qui ha fatto suonare l'allarme del dispositivo rubato, il quale è risultato all'interno dello zaino di una ragazza italiana di 17 anni in compagnia di tre amiche. Il 15enne ha chiesto la restituzione delle cuffiette ed è stato minacciato dalla ladra. Dopo aver rotto contro il muro una bottiglia di birra, gliel'ha puntata addosso. Poi l'ha colpito con calci e pugni insieme a un ragazzo che subito è scappato.

I poliziotti hanno fatto salire la vittima sulla Volante e poco dopo, in viale D'Annunzio, hanno individuato le quattro ragazzine, tutte italiane. Uno dei due agenti è sceso per rincorrerle: dopo il primo tentativo di fermarle, le giovani hanno aggredito anche il poliziotto. La 17enne ha cominciato a spintonarlo e colpirlo con calci e pugni, insultandolo pesantemente e, urlando «Stai cercando queste?», ha lanciato le cuffiette verso il Naviglio. Le adolescenti, due di 17 anni, una di 16 anni e una di 18, hanno continuato a picchiare l'agente anche con una borsa che conteneva un martelletto frangi vetro e una bottiglia di vodka. Sono infine state immobilizzate dall'altro poliziotto e dai colleghi del commissariato Scalo Romana arrivati in supporto. Infine le tre minorenni sono state arrestate, e la 18enne indagata, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La 16enne anche per il possesso del martelletto e una delle due 17enni pure per il possesso di un tirapugni in acciaio di 10 centimetri.

Domenica invece, poco prima delle 20, i poliziotti sono intervenuti in via Raffaello Sanzio per un'altra rapina, questa volta commessa da ragazzini maschi. La vittima è un 14enne milanese, che ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di circa dieci giovani i quali lo hanno strattonato e gli hanno rubato il giubbotto e gli auricolari, per poi fuggire. Gli agenti hanno fatto alcuni giri e hanno rintracciato i ragazzi che corrispondevano alla descrizione del 14enne rapinato.

Cinque adolescenti di origine egiziana, alcuni di seconda generazione, di età compresa tra i 12 e i 17 anni sono stati denunciati a piede libero per rapina. Mentre gli auricolari, ritrovati grazie alla geolocalizzazione, sono stati riconsegnati al proprietario.