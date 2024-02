Il cadavere trovato dalle tv. "Antonella morta da 24 ore"

Uccisa e abbandonata nell'aranceto. Il referto del medico legale è chiaro: Antonella Di Massa, 51 anni, scomparsa il 17 febbraio a Ischia, è morta nove giorni dopo essere uscita di casa. Ovvero 24 ore prima del ritrovamento del corpo. A scoprire il cadavere gli inviati di Chi l'ha visto?, ieri mattina. È giallo sulla morte della 51enne, madre di due ragazze, scoperta dai cronisti Francesco Paolo Del Re e Marco Monti a pochi metri dal parcheggio di Succhivo, borgo nel Comune di Serrara Fontana, a Ischia, dove è stata rinvenuta la sua auto dieci giorni fa. Un'area già setacciata da carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, capitaneria di porto, protezione civile, con l'aiuto di elicotteri, scanner termici, droni e cani molecolari sin dal giorno della scomparsa. Difficile che il cadavere sia sfuggito a decine di persone impegnate nelle ricerche. La proprietaria del terreno è sicura: «Domenica ero lì, Antonella non c'era». Dall'esame medico legale il corpo «non avrebbe segni apparenti

di violenza». Solo ecchimosi varie compatibili sia con una caduta e, soprattutto, con delle percosse. Non si esclude il suicidio. Fra le ipotesi quella che la Di Massa si sia incontrata con qualcuno, sia salita nell'auto di questi, sequestrata per più di una settimana e poi uccisa. E solo dopo il clamore mediatico cresciuto attorno alla sua scomparsa l'assassino avrebbe cercato di sviare le indagini lasciando la vittima vicino alla sua macchina, simulando un incidente.

Il punto del ritrovamento ricade nell'area delle ricerche, ovvero nel chilometro quadrato dal luogo dell'ultimo avvistamento. Ma dove e, soprattutto, con chi è stata per nove giorni? La poveretta scompare dalla sua abitazione di Casamicciola Terme il 17 febbraio. Poco dopo la donna è a Succhivo. Qui ferma l'auto e si allontana come confermano alcuni testimoni. Il 18 febbraio viene lanciato l'allarme. Il marito, preoccupato, chiede aiuto ai carabinieri che iniziano subito le indagini. Trovano la sua vettura con il cellulare. La donna viene cercata in tutta l'isola per dieci giorni. Sul posto, oltre ai cronisti locali, arrivano anche i colleghi della trasmissione di Rai3. Del Re e Monti, partendo dalla vettura abbandonata, ipotizzano un possibile percorso fatto dalla donna. Sotto un albero di arance s'imbattono nel corpo senza vita e allertano marito e forze dell'ordine. «I miei inviati sono scioccati, avevamo sentito ieri il padre (martedì ndr) e siccome si erano fermate le ricerche le abbiamo continuate noi. Alla fine l'abbiamo trovata noi» racconta la giornalista Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto?. «Non ci siamo mai dati per vinti - conclude - facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro». L'ultima immagine della Di Massa è registrata da una telecamera di sicurezza. Un mistero per la Procura di Napoli che adesso indaga per omicidio.