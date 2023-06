Casal di Principe, 17enne accoltellato a morte per una ragazza

Sangue per le strade di Casal di Principe (Caserta), dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato a morte. La vittima è Giuseppe Turco, ucciso a seguito di un violento litigio scoppiato questa notte in una piazza.

Cosa è accaduto

I fatti, secondo quanto riferiscono le autorità locali, si sono verificati nella notte fra il 29 e 30 il giugno. Un gruppo di giovani si trovava in piazza Villa, nelle vicinanze di un bar, quando è iniziata un'accesa discussione a causa di una ragazza. In breve la situazione è degenerata, sfociando in una vera e propria aggressione. Giuseppe è stato pugnalato con un oggetto contundente, e poi abbandonato in un lago di sangue.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato stabilizzato, caricato in ambulanza e quindi trasportato in codice rosso alla clinica "Pineta Grande" di Castel Volturno. Le condizioni del giovane, tuttavia, sono apparse sin da subito molto gravi e l'arrivo in ospedale non è purtroppo servito a salvargli la vita. Il 17enne è deceduto a causa delle ferite.

Le indagini

Del caso si stanno occupando i carabinieri di Casal di Principe, coordinati dalla procura della Repubblica di Napoli. Preziosi i racconti di alcuni testimoni e degli amici di Giuseppe, presenti al momento dell'aggressione. A quanto pare il motivo del litigio era una ragazza contesa. Già nella notte è stata stilata una lista di possibili sospetti, e questa mattina gli inquirenti avevano già il nome del presunto responsabile.

Intorno alle 11 di stamani, i militari hanno provveduto all'arresto di un 20enne, ritenuto il principale indiziato dell'omicidio. Nell'abitazione del soggetto, sottoposta a perquisizione, sarebbero stati rinvenuti indumenti intrisi di sangue.

Stando a quanto riferito dall'ospedale, Giuseppe presentava diverse ferite da taglio, almeno 8, alcune delle quali risultate letali. Le sue funzioni respiratorie, all'arrivo in nosocomio, erano ormai compromesse a causa delle lesioni. Gli inquirenti attendono comunque l'esito dell'esame autoptico per avere un quadro più chiaro.

Lo sconcerto a Casal di Principe

Giuseppe Turco era un ragazzo molto conosciuto nella zona. Faceva parte di una famiglia tranquilla, era il figlio di un fabbro. A Casal di Principe ora è sconcerto per quanto accaduto.