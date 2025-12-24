Casalgrande, muore investito da pirata della strada: è caccia al colpevole

Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì 23 dicembre a Casalgrande, Reggio Emilia: un anziano di 76 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada davanti la propria abitazione dalla quale era appena uscito per gettare l'immondizia. Il colpevole non si è fermato per prestare soccorso scappando senza lasciare tracce.

Cosa rischia il guidatore

Da subito si sono messi alle ricerche i Carabinieri di Casalgrande con l'aiuto dei colleghi della Sezione Operativa: per l'uomo, Nicola Ambresi, non c'è stato nulla da fare nemmeno quando sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23: adesso il guidatore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente, l'anziato stava rientrando verso casa dopo aver gettato il sacco nei cassonetti di fronte casa quando, in condizioni di visibilità molto ridotta a causa dell’oscurità e della fitta pioggia, è stato centrato in pieno da un'automobile proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria. L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto sul colpo.

Le forze dell'ordine mantengono il più stretto riserbo sulle indagini che sono coordinate dalla Procura di Reggio Emilia che è diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Opaci così da risalire innanzitutto , e nel più breve tempo possibile, al modello dell'auto pirata e all'identità della persona che non ha prestato soccorso.

I soccorsi al pedone

Come spiegato dal Resto del Carlino, dopo l'incidente sarebbe stata soccorso anche una giovane di 18 anni che è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Nuova" di Reggio Emilia in evidente stato di agitazione per aver scoperto il corpo dell'uomo a terra.

Secondo le ricostruzioni del quotidiano, oltre alla 18enne ad accorgersi dell'anziano sull'asfalto sarebbero stati due infermieri che stavano passando dalla stessa strada in quel momento: hanno provato, purtroppo senza esito, a rianimare il 77enne in arrivo del personale sanitario con l'ambulanza.