Caso Emanuela Orlandi: il fratello Pietro ascoltato dal pm

Ascolta ora 00:00 00:00

Le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si svolgono ormai da tempo su tre binari paralleli. Uno è rappresentato dall’indagine avviata dal promotore di giustizia del Vaticano aperta all’inizio del 2023. Un altro consiste nella commissione bicamerale di indagine. E il terzo, ma non da ultimo, è il procedimento avviato dalla procura di Roma, partito pochi mesi dopo l’omologo vaticano.

Questo pomeriggio alle 14.30 la procura ha convocato il fratello della 15enne Pietro Orlandi a piazzale Clodio, affinché fosse ascoltato dal pm Stefano Luciani. In compagnia di Pietro, che viene sentito in qualità di persona informata sui fatti, c’era anche la legale della famiglia, Laura Sgrò.

Emanuela Orlandi venne rapita il 22 giugno 1983. Nonostante le ricerche e le tante piste analizzate dagli inquirenti, non si è mai giunti a una soluzione del caso: la famiglia negli ultimi anni è tornata a sperare grazie a queste indagini aperte, che hanno riacceso un interesse mai sopito nell’opinione pubblica sulla scomparsa della giovane.

Di recente è spuntato un nuovo audio, che fa parte della registrazione di una telefonata ricevuta dalla famiglia Orlandi nelle settimane successive al rapimento.

In essa si sente la voce di Emanuela, ma è come se nella telefonata stessa si adoperasse una, perché le sue frasi sono in loop. E sembrano estrapolate da un contesto, come se qualcuno avesse rivolto alla 15enne una falsa intervista.

News in aggiornamento